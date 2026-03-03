Holi- पत्नी ने लगाया गुलाल, सीएम मोहन यादव ने कर्मचारियों-अधिकारियों को बांटी गुझिया

Holi- देशभर में होली का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हालांकि धुलेंडी पर चंद्रग्रहण का साया साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने होली खेलने के लिए 4 मार्च को भी अवकाश घोषित कर दिया है। इससे पहले सोमवार रात को विधि विधान से होलिका दहन किया गया। मुख्यमंत्री निवास में भी होली जलाई गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होलिका की विधि-विधान से सपत्नीक पूजा-अर्चना कर होलिका का दहन किया। होलिका में गौ-काष्ठ का उपयोग किया गया। पूजा के बाद धर्मपत्नी सीमा यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को गुलाल लगाया। सीएम ने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को गुझिया बांटी।