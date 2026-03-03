MP सरकार ने बाजार से उठाया 6300 करोड़ का कर्ज, महंगाई भत्ते और लाड़ली बहनों का होगा भुगतान

वित्त विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसके मुताबिक, कर्ज में पहला लोन 1800 करोड़ रूपये का है। जिसका भुगतान सरकार 9 साल में छमाही ब्याज के जरिए करेगी। दूसरा कर्ज 13 साल के लिए 1600 करोड़ रूपये का है, तीसरा कर्ज 1600 करोड़ रूपये है। जो कि 15 साल के लिए लिया गया है। चौथे कर्ज की राशि 1600 करोड़ रूपये है। जो 23 साल के लिए लिया गया है। इस प्रकार कर्ज की कुल राशि 6300 करोड़ रूपये है।