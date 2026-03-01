एमपी में शराब से मालामाल होगी सरकार, 1432 करोड़ रुपए एक ही शहर से आने की उम्मीद

Liquor- मध्यप्रदेश में शराब से राज्य सरकार की खासी कमाई हो रही है। इसे और बढ़ाने के जतन किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू की गई है। नई नीति में छोटे-छोटे समूहों में बांटकर शराब दुकानों के ठेके दिए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है इस सिस्टम में शराब के नए और छोटे शराब कारोबारी आगे आएंगे। साथ ही प्रदेश में दशकों से स्थापित बड़े कारोबारियों का एकाधिकार खत्म होगा। शराब Liquor दुकानों का आवंटन, ई-टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है। नए सिस्टम से सरकार को राजस्व का खासा फायदा होगा। केवल भोपाल में ही शराब दुकानों के 1432 करोड़ रुपए के टेंडर होंगे। हालांकि 2 मार्च को पहली नीलामी में एक भी टेंडर नहीं आए लेकिन अधिकारी हतोत्साहित नहीं हुए। विभाग ने नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरु करने की बात कही है।