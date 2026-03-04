4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, रेस में ये 4 से 5 चेहरे! राजनितिक नियुक्तियों पर लगा वीटो

MP cabinet expansion: मोहन सरकार चार से पांच नए मंत्रियों को जगह दे सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से विभिन्न दौर की चर्चाएं हुईं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Mar 04, 2026

MP cabinet expansion is expected during navratri Political appointments vetoed

MP cabinet expansion is expected during navratri (फोटो- Patrika.com)

MP cabinet expansion:मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अब नवरात्र के आसपास कैबिनेट में नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, मोहन सरकार चार से पांच नए मंत्रियों को जगह दे सकती है। हालही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से विभिन्न दौर की चर्चाएं हुईं।

इनमें निगम-मंडल और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों को हरी झंडी भी मिली। दोनों के भोपाल लौटते ही अगले दिन सूची जारी होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन केपी यादव समेत कुछ अन्य नामों पर दिल्ली में प्रभाव रखने वाले प्रदेश के एक बड़े नेता ने वीटो लगा दिया। इस वजह से फिलहाल यह सूची पुनर्विचार में जा अटकी है। हालाकि सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह कभी भी जारी हो सकती है। इनमें एक-दो नामों को छोड़कर सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका है। (MP News)

मंत्री बनने की दौड़ में इनके नाम आगे

मंत्री मंडल विस्तार होता है तो नौ बार के विधायक गोपाल भार्गव को मौका मिल सकता है। उचर महिलाओं से सबसे प्रभावी नाम इंदौर से मालिनी गौड़ का भी बताया जा रहा है। जबकि सिंधिया कोटे से बृजेंद्र सिंह यादव भी मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शैलेंद्र कुमार जैन, प्रदीप लारिया, अर्थना चिटनीस के नाम भी सुर्खियों में है। आदिवासी कोटे से किसी वरिष्ठ विधायक को मौका दिए जाने की वर्षा है। जबकि मौजूदा कुछ नॉन परफार्मेस मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है तो कुछ को वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दिलाए जाने की चर्चा है।

निगम-मंडल में संघ का दबदबा

सूत्रों के मुताबिक प्रमुख निगम मंडल, प्राधिकरण में संघ का साख दबदबा रहेगा। ऐसे निगम मंडलों व प्राधिकरणों के पेयरमैन संघ में काम कर चुके विनोद गोटिया, आशुतोष तिवारी जैसे पदाधिकारियों को बनाया जा सकता है। जबकि पूर्व से रामनिवास रावत् अरविंद भदोरिया इमरती देवी, कमल पटेल, चेतन सिंह, ओम जैन, अशोक जादौन, हरिनारायण सिंह, आशीष अग्रवाल, केपी यादव, ध्रुव नारायण सिंह, महेंद्र सिंह का नाम दौड़ में शामिल बताए जाते हैं।

नियुक्तियों का रास्ता निकालने दिल्ली में शाह-नबीन से चर्चा

प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। अब तो कई नेता दबी जुबान में यहां तक कहने लगे हैं कि सरकार के ढाई साल होने को हैं, तब भी सत्ता और संगठन मिलकर नियुक्ति का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। बता दें. सीएम व प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को बजट सत्र स्थगित होते ही दिल्ली पहुंचे थे, जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा भी हुई। माना जा रहा है कि उन चर्चाओं में नियुक्ति समेत मप्र से जुड़े कई घटनाक्रमों को लेकर अंतिम बातचीत हो चुकी है।

प्रदेश भाजपा में विभिन्न स्तर पर संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है। प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की जा चुकी है। जिला व संभागों की कार्यकारिणी की घोषणाएं प्रचलन में है। प्रकोष्ठों में की जाने वाली नियुक्तियां लगभग अंतिम दौर में है लेकिन अभी भी कई स्तर पर नियुक्तियां होनी बाकी है। कुछ स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियों को छोड़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व वाली नई टीम काम करने लगी है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में 7400 करोड़ की नई रेल लाइन का काम शुरू, इन गांवों से गुजरेगी, 35 प्रजातियों के पेड़ कटेंगे
इंदौर
trees of 35 species will be felled for Indore-Budni railway line construction mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 06:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, रेस में ये 4 से 5 चेहरे! राजनितिक नियुक्तियों पर लगा वीटो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में पढ़ाई महंगी! 5वीं कक्षा तक के कोर्स से NCERT बाहर, नर्सरी के बच्चों पर 10 किताबों का बोझ

NCERT books are excluded from the curriculum up to 5th grade MP News
भोपाल

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह लेंगे पांच प्रण, शुरू करेंगे 'मामा कोचिंग' और…

shivraj singh chouhan
भोपाल

एमपी में शराब से मालामाल होगी सरकार, 1432 करोड़ रुपए एक ही शहर से आने की उम्मीद

Bhopal expects to earn ₹1,432 crore from liquor
भोपाल

MP सरकार ने बाजार से उठाया 6300 करोड़ का कर्ज, महंगाई भत्ते और लाड़ली बहनों का होगा भुगतान

mp news
भोपाल

होली पर ‘1500 पुलिस बल’ तैनात, शराब पीकर उत्पात मचाया तो खैर नहीं

Holi celebrations
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.