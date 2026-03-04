MP में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, रेस में ये 4 से 5 चेहरे! राजनितिक नियुक्तियों पर लगा वीटो

मंत्री मंडल विस्तार होता है तो नौ बार के विधायक गोपाल भार्गव को मौका मिल सकता है। उचर महिलाओं से सबसे प्रभावी नाम इंदौर से मालिनी गौड़ का भी बताया जा रहा है। जबकि सिंधिया कोटे से बृजेंद्र सिंह यादव भी मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शैलेंद्र कुमार जैन, प्रदीप लारिया, अर्थना चिटनीस के नाम भी सुर्खियों में है। आदिवासी कोटे से किसी वरिष्ठ विधायक को मौका दिए जाने की वर्षा है। जबकि मौजूदा कुछ नॉन परफार्मेस मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है तो कुछ को वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दिलाए जाने की चर्चा है।