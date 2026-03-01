1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP में 7400 करोड़ की नई रेल लाइन का काम शुरू, इन गांवों से गुजरेगी, 35 प्रजातियों के पेड़ कटेंगे

MP News: इंदौर-बुदनी रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच सरकारी जमीन से पेड़ों की कटाई की अनुमति रेलवे को मिल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Mar 01, 2026

trees of 35 species will be felled for Indore-Budni railway line construction mp news

Indore-Budni railway line construction (फोटो- Patrika.com)

Railway Line Construction: इंदौर-बुदनी रेल लाइन के लिए एक और रास्ता 'साफ' हो गया। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच सरकारी जमीन से पेड़ों की कटाई की अनुमति रेलवे को मिल गई। महू-खंडवा रेल प्रोजेक्ट के बाद अब इंदौर-बुदनी लाइन के लिए 35 प्रजातियों के 277 पेड़ हटाए जाएंगे।

डकाच्या और सांवेर में आने वाले गांव से रेलवे लाइन गुजरना है। यहां वनक्षेत्र नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन के पेड़ हटाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने पेड़ों की कटाई को लेकर सशर्त निर्देश दिए हैं। यह अनुमति रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) भोपाल के मुख्य परियोजना प्रबंधक के आवेदन पर दी गई है। प्रोजेक्ट में वन विभाग की कोई जमीन नहीं आ रही है। (MP News)

इन गांवों से निकलेगी लाइन, बनी योजना

डकाच्या, कदवाली बुजुर्ग, कदवाली खेर्द, बीसाखेडी, लसूड़िया परमार, मेलकलमा सहित अन्य गावों में लाइन निकलेगी। यहां के 277 से अधिक पेड़ कटेंगे। रेल प्रबंधन के अनुसार, पहले पेड़ों को ट्रांसप्लांट की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद बचे पेड़ों को काटेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, जितने पेड़ काटे जाएंगे, उनसे तीन गुना अधिक नए पेड़ रेलवे लाइन के दोनों ओर लगाए जाएंगे।

7400 करोड़ की है परियोजना

इंदौर-बुदनी रेलवे लाइन लगभग 205.5 किलोमीटर लंबी होगी। यह प्रोजेक्ट 342 km लंबे इंदौर-जबलपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹7,400 करोड़ है। रेल रूट में 80 से ज़्यादा बड़े पुल, 90 से ज़्यादा छोटे पुल, कई रोड अंडरपास और ओवरब्रिज और दो बड़ी सुरंगें शामिल हैं। मार्च 2024 तक, लगभग 948 करोड़ खर्च हो चुके हैं, और 2024-25 के लिए अतिरिक्त 1,107 करोड़ दिए गए हैं। ज़मीन खरीदने और बनाने में आने वाली मुश्किलों की वजह से, पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में BJP विधायक ने बेटे-बेटी के नाम कराई आदिवासी की जमीन, कलेक्टर पर उठे सवाल
नीमच
Tribal land deal in the name of BJP MLA Dilip Singh Parihar son daughter congress mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 07:57 am

Published on:

01 Mar 2026 07:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP में 7400 करोड़ की नई रेल लाइन का काम शुरू, इन गांवों से गुजरेगी, 35 प्रजातियों के पेड़ कटेंगे

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

11 महिलाओं ने मार डाले अपने ही बच्चे, इंदौर में जलेगी आरोपी माताओं की होली

indore holi
इंदौर

MP में CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक! 3000 रुपए है रेट

CBSE Board Exam 2026 Class 12th Chemistry Exam paper leaked claims circulating mp news
इंदौर

बॉयफ्रेंड बनाने का डाला दबाव, डेटिंग एप पर करवाती थी लॉगिन, छात्रा के रूम में मिली आपत्तिजनक चीजें

davv dating app controversy student expelled from hostel after probe indore MP News
इंदौर

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस कोर्स में बढ़ाई गई EWS की सीटें

Central Government approved increase of 4 seats for EWS category in Government Dental College MP News
इंदौर

नर्सिंग छात्रा से शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, भाई का दोस्त है आरोपी

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.