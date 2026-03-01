MP में 7400 करोड़ की नई रेल लाइन का काम शुरू, इन गांवों से गुजरेगी, 35 प्रजातियों के पेड़ कटेंगे

इंदौर-बुदनी रेलवे लाइन लगभग 205.5 किलोमीटर लंबी होगी। यह प्रोजेक्ट 342 km लंबे इंदौर-जबलपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹7,400 करोड़ है। रेल रूट में 80 से ज़्यादा बड़े पुल, 90 से ज़्यादा छोटे पुल, कई रोड अंडरपास और ओवरब्रिज और दो बड़ी सुरंगें शामिल हैं। मार्च 2024 तक, लगभग 948 करोड़ खर्च हो चुके हैं, और 2024-25 के लिए अतिरिक्त 1,107 करोड़ दिए गए हैं। ज़मीन खरीदने और बनाने में आने वाली मुश्किलों की वजह से, पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। (MP News)