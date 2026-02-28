बॉयफ्रेंड बनाने का डाला दबाव, डेटिंग एप पर करवाती थी लॉगिन, छात्रा के रूम में मिली आपत्तिजनक चीजें

कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई और कुलसचिव प्रज्वल खरे को दी गई। इसके बाद पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई जिसमें डॉ. अर्चना रांका, डॉ. सुधिरा चंदेल, डॉ. निशा सिद्दकी, डॉ. अर्पिता लाखरे और डॉ. पूजा जैन शामिल रहीं। समिति ने तीन दिन तक छात्रावास की लगभग दस छात्राओं से अलग-अलग बातचीत कर तथ्य जुटाए। छात्राओं ने बताया कि वह बॉयफ्रेंड बनाने के लिए डेटिंग एप पर लॉगिन भी करवाती थी और सिगरेट पीना उसका रोज का काम था। छात्रा के कमरे की तलाशी में कुछ आपत्तिजनक सामग्री और सिगरेट मिली। मोबाइल की भी जांच की गई, हालांकि जब्त नहीं किया गया।