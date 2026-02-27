नर्सिंग छात्रा से शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, भाई का दोस्त है आरोपी

पीड़िता के मुताबिक बीते करीब 5 साल में रोहित ने उससे कई बार शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। आखिरी बार 12 जनवरी को रोहित ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। तब उसने रोहित पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी की बात को टाल दिया और बाद में मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़िता ने कई बार रोहित से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन जब संपर्क नहीं हुआ तो उसे अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। पीड़िता ने परिवारवालों को रोहित की करतूत के बारे में बताया जिसके बाद परिजन ने उसे हिम्मत दी और पुलिस थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी रोहित मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। फिलहाल आरोपी रोहित फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।