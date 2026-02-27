Special Train: 3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 14 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

holi Special Train: होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। प्योहार के कारण बाहर रहने वाले लोग अपने परिवार से मिलने पुणे, मुंबई और आसपास के शहरों का रुख करते हैं। ऐसे में अगर टिकट कन्फर्म न हो तो परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए रेलवे ने इंदौर से खड़की (पुणे) के बीच स्पेशल ट्रेन स्पेशल किराये के साथ चलाने का फैसला लिया है।