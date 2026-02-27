27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

Special Train: 3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 14 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

holi Special Train: रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। होली के मौके पर यात्रियों के बढ़ते दवाब को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा....

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Feb 27, 2026

Special Train

Special Train (Photo Source - Patrika)

holi Special Train: होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। प्योहार के कारण बाहर रहने वाले लोग अपने परिवार से मिलने पुणे, मुंबई और आसपास के शहरों का रुख करते हैं। ऐसे में अगर टिकट कन्फर्म न हो तो परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए रेलवे ने इंदौर से खड़की (पुणे) के बीच स्पेशल ट्रेन स्पेशल किराये के साथ चलाने का फैसला लिया है।

क्या रहेगी ट्रेन की टाइमिंग

यात्रियों के चलने वाली स्पेशल ट्रेन 09324 इंदौर-खड़की स्पेशल इंदौर से 4 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी। यह ट्रेन इंदौर से प्रति बुधवार को 11.15 बजे चलकर अगले दिन 2.50 बजे खड़की पहुंचेगी। वहीं, 09323 खड़की-इंदौर स्पेशल खड़की से 5 से 26 मार्च तक चलेगी। यह ट्रेन खड़की से प्रति गुरुवार को सुबह 4.40 बजे चलेगी तथा गुरुवार को ही रात 23.55 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि यह ट्रेन दोनो दिशाओं में देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, कल्याण एवं लोनावाला स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 2टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

कैसे बुक करें टिकट

इस ट्रेन की बुकिंग 27 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। यात्री पीआरएस काउंटर के साथ-साथ ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट के जरिए भी टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे ने इस ट्रेन में एसी, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास के कोच लगाए हैं। इसका मतलब है कि हर वर्ग के यात्रियों के लिए यात्रा का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

होली के समय टिकटों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द टिकट बुक करें। वेटिंग लिस्ट से बचने के लिए पहले से योजना बनाना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

15 से 25 साल के यंगस्टर्स हो रहे ‘थायरॉयड’ का शिकार, लापरवाही पड़ेगी भारी
भोपाल
thyroid

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 02:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Special Train: 3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 14 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आने वाली है ‘अफोर्डेबल हाउसिंग योजना’, बेचे जाएंगे 5 हजार से ज्यादा सस्ते प्लॉट्स

affordable housing scheme
इंदौर

मास्टर प्लान में 70 फीट होगी चौड़ी सड़क, तोड़े जाएंगे कई मकान

indore news
इंदौर

MP में 2935 करोड़ से बनेगा ग्रीन फील्ड फोरलेन, 30 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ

Indore-Ujjain greenfield fourlane road construction Tulsiram Silawat thanks cm mohan yadav mp news
इंदौर

Indore Gas Leak: इंदौर में जहरीली गैस लीक से मचा हड़कंप, 100 मीटर तक सांस लेने तकलीफ, 10 लोग बीमार

indore poisonous gas leak 10 people fall ill severe eye irritation breathing problems mp news
इंदौर

इंदौर रिंग रोड प्रोजेक्ट का विरोध तेज, कलेक्टर कार्यालय में किसानों का ‘अर्धनग्न’ प्रदर्शन

Indore Ring Road Protest by Farmers collector office
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.