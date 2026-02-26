26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

15 से 25 साल के यंगस्टर्स हो रहे ‘थायरॉयड’ का शिकार, लापरवाही पड़ेगी भारी

Health news: थायरॉयड के लक्षण बच्चों में ही दिखने लगते हैं, जो 18 वर्ष तक बीमारी का रूप ले लेते हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 26, 2026

thyroid

thyroid (Photo Source - Patrika)

Health news: थायरॉयड अब एक सामान्य बीमारी नहीं रही। बुजुर्गों के साथ युवा भी शिकार हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 15 से 25 वर्ष के युवाओं में इस बीमारी का असर ज्यादा देखा जा रहा है और महामारी की तरह बढ़ भी रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में हाइपोथायरॉयडिज्म (अल्प सक्रिय थायरॉयड) का विशेष उपचार शुरू किया गया है।

आयुष मंत्रालय और कॉलेज के संयुक्त प्रयास से स्थापित इस विशेषज्ञ ईकाई में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को समय रहते संतुलित नहीं किया गया तो मरीज ह्यदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं।

क्या है हाइपोथायरॉडिज्म

एक ऐसी स्थिति है, जिसमें गर्दन में स्थित थायरॉयड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन (टी3 और टी4) नहीं बनाती है, जिससे शरीर का चयापचय धीमा हो जाता है। यह थकान, वजन बढऩा, ठंड लगना और अवसाद जैसे लक्षण पैदा करता है। इसके उपचार में हार्मोन के स्तर को संतुलित किया जाता है।

बंद नहीं होगी, अंग्रेजी दवा

कॉलेज के प्राचार्य डॉ.एसके मिश्रा ने बताया, रोगियों को संपूर्ण उपचार दिया जा रहा है। खास बात यह है कि मरीजों की पुरानी दवाएं बंद नहीं की जातीं, बल्कि विशेषज्ञ की देखरेख में हो्योपैथी दवाओं, योग और विशेष डाइट चार्ट के जरिए उनकी जीवनशैली में सुधार किया जाता है। इलाज से पहले 'बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस' के जरिए शरीर की पूरी जांच की जाती है।

कम उम्र में लक्षणों को पहचानना जरूरी

आजकल ज्यादातर युवाओं में मोटापा, बाल झडऩा और शारीरिक क्षमता में कमी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युवाओं में शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होना, जबकि युवतियों में अनियमित माहवारी की समस्या जैसे मुख्य लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में अगर इलाज न मिले तो मधुमेह और जोड़ों के दर्द का जोखिम बढ़ जाता है।

ये लक्षण न करें इग्नोर

  • थकान और कमजोरी
  • अचानक वजन बढ़ना
  • रूखी त्वचा और बाल
  • कब्ज
  • ठंड लगना
  • याददाश्त कमजोर होना
  • विकास में कमी

थायरॉयड के लक्षण बच्चों में ही दिखने लगते हैं, जो 18 वर्ष तक बीमारी का रूप ले लेते हैं। समय पर उपचार से हम आने वाली पीढ़ी को इसके अनुवांशिक प्रभाव से बचा सकते हैं। डॉ. जूही गुप्ता, नोडल अधिकारी

ये भी पढ़ें

बारिश थमते ही बढ़ने लगी तपिश, इन जिलों में 30 के पार हुआ पारा, मार्च में फिर बारिश का अलर्ट
भोपाल
MP Weather Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 11:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 15 से 25 साल के यंगस्टर्स हो रहे ‘थायरॉयड’ का शिकार, लापरवाही पड़ेगी भारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोवा में किराए की थार ने आई-20 को मारी भीषण टक्कर, भोपाल के शख्स की दर्दनाक पर मौत

Horrific Accident
भोपाल

शिक्षा विभाग का सख्त आदेश, 7 दिन शिक्षक ने छुट्टी की तो जाएगी नौकरी, जानें कारण

Education Department Strict Order
भोपाल

अब AI खोलेगा विभागों की पोल, जिसने तोड़ा लीगल मैनेजमेंट सिस्टम उसी पर गिरेगी गाज

MP news AI legal management system will be exposed mp departments loop
भोपाल

Metro Project: ऑरेंज और ब्लू लाइन के लिए ली जाएगी ’22 एकड़’ जमीन, अधिसूचना जारी

Metro Project
भोपाल

बारिश थमते ही बढ़ने लगी तपिश, इन जिलों में 30 के पार हुआ पारा, मार्च में फिर बारिश का अलर्ट

MP Weather Update
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.