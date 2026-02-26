बारिश थमते ही बढ़ने लगी तपिश, इन जिलों में 30 के पार हुआ पारा, मार्च में फिर बारिश का अलर्ट

MP Weather Update : हालही में मध्य प्रदेश में लगातार आंधी, बारिश और ओलों की मार झेलने के बाद अब मौसम ने करवट लेनी शुरु कर दी है। बादलों की विदाई के साथ धूप के तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत 28 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया। यानी मौसम साफ होते ही दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, निमाड़ अंचल के खरगोन और खंडवा में तापमान 34 डिग्री के पार जाने से ये क्षेत्र प्रदेश में सबसे कर्म रहा। उज्जैन में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा कई जिलों में पारा 30 से 32 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ।