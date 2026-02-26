बड़ी सौगात: MP-UP के बीच बनेगा रेल कॉरिडोर, इन जिलों को होकर गुजरेगा

मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश के तहत जबलपुर में मानिकपुर-इटारसी के बीच प्रस्तावित तीसरी रेल लाइन (Manikpur-Itarsi third rail line) की समीक्षा हुई। रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में मानिकपुर और इटारसी के बीच 518.532 किलोमीटर की तीसरी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित मार्ग चित्रकूट, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जैसे प्रमुख जिलों से होकर गुजरता है, जिससे उत्तरी और मध्य भारत को जोडऩे वाले एक महत्वपूर्ण गलियारे पर रेल संपर्क मजबूत होता है। प्रस्तावित तीसरी रेल लाइन से परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने, नेटवर्क की मजबूती में सुधार होने और बढ़ती यातायात मांग को पूरा करने तथा भीड़भाड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त रेल सेवाओं की शुरुआत होने की उम्मीद है। भविष्य के यातायात के लिए इस रूट को अपग्रेड किया जाना है।