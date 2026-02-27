Indore Gas Leak: इंदौर में जहरीली गैस लीक से मचा हड़कंप, 100 मीटर तक सांस लेने तकलीफ, 10 लोग बीमार

Indore Gas Leak: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रावजी बाजार क्षेत्र में गुरुवार रात एक बड़ी लापरवाही ने पूरे इलाके की सांसें थाम दीं। कबाड़ की दुकान पर गैस सिलेंडर काटते ही अचानक जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे करीब 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को आंखों में तेज जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। देखते ही देखते क्षेत्र में भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पानी की बौछार कर स्थिति पर काबू पाया। (MP News)