इंदौर में लोकायुक्त ने पकड़ी घूसखोर कर्मचारियों की जोड़ी, KCC लोन रिन्यू करने के लिए मांगी थी रिश्वत

इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के कुनघरा गांव के रहने वाले किसान जाकिर हुसैन ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फरियादी जाकिर हुसैन ने बताया कि उसने वर्ष 2024 में 2,00,000 रुपये का केसीसी पर लोन लिया था, जो एक वर्ष बाद बिना ब्याज के वर्ष 2025 में जमा करना था। वो तब ये लोन राशि जमा नहीं कर पाया। अब उसे वर्ष 2026 में फिर से केसीसी पर लोन लेना था, इसलिए उसे लोन प्राप्त करने के लिए पहले एक वर्ष का ब्याज 30,000 रुपये मिलाकर 2,30,000 रुपये जमा करना थे। जब वो सेवा सहकारी संस्था मर्यादित अत्याना पहुंचा तो सहायक समिति प्रबंधक रमेशचंद्र पंड्या और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन जोशी ने उससे लोन को रिन्यू करने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।