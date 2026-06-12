BRICS कृषि सम्मेलन में शिवराज ने रखा भारत का विजन, छोटे किसानों और महिलाओं को मजबूत बनाने पर फोकस

शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की अहम भूमिका है, क्योंकि वैश्विक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 43% से ज़्यादा है। मौजूदा हालात में कृषि क्षेत्र में ब्रिक्स देशों की भूमिका-और इसमें छोटे किसानों, महिलाओं व युवाओं का योगदान-बेहद महत्वपूर्ण है। हमने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया, इस पर व्यापक चर्चा हुई। इससे छोटे और सीमांत किसानों को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।