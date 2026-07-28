World Hepatitis Day : सिर्फ बारिश नहीं दूषित भोजन-पानी और असुरक्षित टैटू बढ़ा रहे हेपेटाइटिस, इंदौरी रहें सतर्क

हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी है जो लिवर को प्रभावित करती है। यह एक वायरल संक्रमण है, जिसके कारण लिवर में सूजन हो जाती है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं, जैसे.. हेपेटाइटिस, ए, बी, सी, डी, ई। इनमें से हेपेटाइटिस-बी और सी सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि ये वर्षों तक बिना किसी लक्षण के शरीर में रहकर लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है और ज्यादातर मामलों में हालात अधिक बिगड़ने पर ही पीड़ित को इसकी पुष्टि हो पाती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनियाभर में हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति हेपेटाइटिस से संबंधित स्थिति के कारण जान गंवा देता है।