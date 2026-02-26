MP को केंद्र की सौगात, 4329 करोड़ की नई रेल लाइन को मिली मंजूरी

Rail Line Contruction: देश के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोरों में से एक बीना-भोपाल-इटारसी रेल मार्ग पर यातायात दबाव को कम करने और क्षमता बढ़ाने के लिए चौथी रेल लाइन परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिल चुकी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4329 करोड़ रुपए रखी गई है और इसकी लंबाई 237 किलोमीटर होगी। यह नई लाइन मध्य प्रदेश के बीना, भोपाल, इटारसी के साथ रायसेन, सीहोर, विदिशा और सागर जिलों से होकर गुजरेगी, जो एक प्रमुख उत्तर-मध्य-दक्षिण रेल कनेक्टिविटी कॉरिडोर है। (MP News)