सनखेड़ा की मिट्टी उगल रही है विरासत: मकान की नींव हो या खेत, हर तरफ मिल रही हैं 11वीं-12वीं सदी की मूर्तियां

गांव में निकल रही प्राचीन धरोहर को फिलहाल ग्रामीण संजोकर रख रहे हैं लेकिन वे चाहते हैं कि प्रशासन संरक्षण का इंतजाम करे। खुदाई में निकली मूर्तियों को ग्रामीणों ने सार्वजनिक खेड़ापति मंदिर में सुरक्षित रखा है। खेत के पास स्थित मरई माई मंदिर में भी बड़े-बड़े नक्काशीदार पत्थर रखे हुए हैं। स्थानीय निवासी सतीश मलैया ने बताया कि उनके घर में नींव की खुदाई में नक्काशीदार बड़े पत्थर निकले थे, जिन्हें उन्होंने घर के पास सुरक्षित रखा है। पहले खेत में खुदाई के दौरान पार्श्वनाथ की एक खंडित मूर्ति मिली थी, जिसे पुरातत्व विभाग अपने साथ ले गया। मुकेश ठाकुर, मुकेश चौरे और महेंद्र राव का कहना है कि गहराई तक खुदाई करने पर खेतों और घरों के आसपास भी डिजाइनदार पत्थर निकलते हैं।