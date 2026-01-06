किसानों के लिए खुशखबरी, 193 करोड़ की परियोजना से खेतों तक पहुंचेगा सीधा फायदा

MP News: तवा नहर से अब ऐसे खेतों में भी पानी पहुंचेगा, जो नहर से ऊंचे और दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हैं। इसके लिए इटारसी के सोनतलाई घाटली नहर से बानापुरा के लोखरतलाई बांकाबेड़ी तक नहर किनारे चार जगह पंप हाउस बनाए जा रहे हैं। इन पंप हाउसों से पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। झाड़बीड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत बनने वाले पंप हाउसों और खेतों तक पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है।