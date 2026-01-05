MP में शुरू होगा ‘एक्सप्रेस-वे’ का काम, 3 जिलों और 56 गांवों से गुजरेगी सड़क

Chambal Expressway construction:श्योपुर सहित मुरैना और भिंड जिले में 8 साल पहले चंबल एक्सप्रेस-वे की परिकल्पना की गई, लेकिन उसके बाद 8 साल में 3 बार सर्वे हो गया और 5 बार इसका नाम बदल गया, लेकिन पिछले 3 सालों से ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब 3 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने अटल प्रोग्रेस-वे समीक्षा की और इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए तो एक्सप्रेस-वे का जिन्न फिर बाहर निकलता नजर आ रहा है। वहीं बहस एक बार फिर छिड़ गई है कि इस बार इस दिशा में धरातल पर भी होगा या फिर इस बार भी ये शिगूफा ही साबित होगा। (mp news)