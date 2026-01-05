5 जनवरी 2026,

सोमवार

श्योपुर

MP में शुरू होगा ‘एक्सप्रेस-वे’ का काम, 3 जिलों और 56 गांवों से गुजरेगी सड़क

Atal Progress-Way: आठ साल में तीन सर्वे और पांच बार नाम बदलने के बाद, चंबल एक्सप्रेस-वे (अटल प्रोग्रेस-वे) का जिन्न फिर से बाहर आता दिख रहा है। CM मोहन यादव की रिव्यू मीटिंग के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

2 min read
श्योपुर

image

Akash Dewani

Jan 05, 2026

CM Mohan Yadav Atal Progress Way review meeting Chambal Expressway construction sheopur mp news

CM Mohan Yadav attends Atal Progress Way review meeting (फोटो- jansampark mp)

Chambal Expressway construction:श्योपुर सहित मुरैना और भिंड जिले में 8 साल पहले चंबल एक्सप्रेस-वे की परिकल्पना की गई, लेकिन उसके बाद 8 साल में 3 बार सर्वे हो गया और 5 बार इसका नाम बदल गया, लेकिन पिछले 3 सालों से ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब 3 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने अटल प्रोग्रेस-वे समीक्षा की और इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए तो एक्सप्रेस-वे का जिन्न फिर बाहर निकलता नजर आ रहा है। वहीं बहस एक बार फिर छिड़ गई है कि इस बार इस दिशा में धरातल पर भी होगा या फिर इस बार भी ये शिगूफा ही साबित होगा। (mp news)

8 सालों से अटका पड़ा है काम

वर्ष 2018 में चंबल एक्सप्रेस-वे (Atal Progress-Way) का सपना दिखाया गया और इसके लिए 3 बार सर्वे हुए। श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में लगभग 400 किलोमीटर लंबाई में एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है, जिसमें श्योपुर जिले में 57 गांवों में होकर 95 किलोमीटर बनाया जाना था। लेकिन मार्च 2023 में अचानक ये कहकर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आंदोलन भी हुए। अब एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हुई है, ऐसे में अभी साफ नहीं है कि सरकार अब किसानों को उनकी निजी जमीन के बदले जमीन देगी या फिर मुआवजा ?

पांच बार बदल चुका नाम

  • वर्ष 2018 में चंबल नदी के किनारे के गांवों को विकास का आधार देने के लिए चंबल एक्सप्रेस-वे (Chambal Expressway) बनाने की परिकल्पना की गई।
  • वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस-वे (Chambal Progress Way) रख दिया।
  • इसके बाद वर्ष 2019 में ही चंबल अटल एक्सप्रेस-वे (Chambal Atal Expressway) नाम कर दिया गया।
  • वर्ष 2020 में चंबल अटल एक्सप्रेस-वे का नाम अटल प्रोग्रेस-वे (Atal Progress-Way) कर दिया गया।
  • वर्ष 2021 में अटल प्रोग्रेस-वे का नाम अटल प्रगति पथ (Atal Pragati Path) कर दिया। (mp news)

Published on:

05 Jan 2026 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / MP में शुरू होगा ‘एक्सप्रेस-वे’ का काम, 3 जिलों और 56 गांवों से गुजरेगी सड़क

