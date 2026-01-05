127 दिन छुट्टी… 2026 में सरकारी दफ्तरों में जाने से पहले देख लें कैलेंडर

mp government offices holidays 2026 calendar (फोटो- Patrika.com)
Government Offices Holidays: यदि आप सरकारी दफ्तरों में अपना कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले सरकारी कैलेंडर (MP 2026 Calendar) पर नजर डालना बेहतर होगा। क्योंकि इस साल चार माह से ज्यादा दिन सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, इससे हर तीसरे दिन हॉलीडे रहेगा। प्रदेश सरकार के नए कैलेंडर अनुसार वर्ष 2026 के 365 दिन में से 127 दिन छुट्टियां रहेंगी और सरकारी ऑफिस सिर्फ 238 दिन ही खुलेंगे।
सप्ताह में पांच दिन कार्य होने से शनिवार व रविवार को सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं। इस बार 52 रविवार व 52 शनिवार होने से 104 दिन तो छुट्टियां रहेंगी। साथ ही त्योहार व अन्य दिन मिलाकर 29 सरकारी छुट्टी घोषित है, हालांकि इनमें से कुछ दिन शनिवार व रविवार को होने से 23 दिन अन्य छुट्टियां रहेंगी। इससे इस वर्ष सिर्फ 238 दिन ही सरकारी ऑफिस खुलेंगे।
सबसे ज्यादा मार्च माह में 14 दिन ऑफिस बंद रहेंगे और इस माह 17 दिन ही काम होगा। क्योंकि मार्च में शनिवार-रविवार की नौ छुट्टियों के अलावा छह त्यौहारों की छुट्टियां हैं, हालांकि इनमें से एक छुट्टी शनिवार में शामिल है। इससे 14 दिन ऑफिसों में ताला रहेगा। वहीं फरवरी व जुलाई माह में शनिवार व रविवार के अलावा कोई अन्य छुट्टियां नहीं हैं, इससे जुलाई माह में सबसे ज्यादा 23 दिन ऑफिस खुले रहेंगे।
