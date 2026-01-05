127 दिन छुट्टी… 2026 में सरकारी दफ्तरों में जाने से पहले देख लें कैलेंडर

Government Offices Holidays: यदि आप सरकारी दफ्तरों में अपना कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले सरकारी कैलेंडर (MP 2026 Calendar) पर नजर डालना बेहतर होगा। क्योंकि इस साल चार माह से ज्यादा दिन सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, इससे हर तीसरे दिन हॉलीडे रहेगा। प्रदेश सरकार के नए कैलेंडर अनुसार वर्ष 2026 के 365 दिन में से 127 दिन छुट्टियां रहेंगी और सरकारी ऑफिस सिर्फ 238 दिन ही खुलेंगे।