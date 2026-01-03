नए साल में मिलेंगी ’50 सड़कों’ की सौगात, 56 गांवों तक पहुंचेगी ‘पक्की रोड’

लोक निर्माण विभाग के पिछले तीन साल में कुल 56 सड़क निर्माण (Paved Roads Construction) कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनकी लंबाई 187.89 किलोमीटर और लागत 53.50 करोड़ रुपएसे अधिक है। एक दर्जन से अधिक कार्य तो वर्ष 2025 में ही स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से अधिकांश में निविदा प्रक्रियाधीन है। जिससे कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि अचलपुरा से बीहड़ वाले हनुमान मंदिर बड़ोखरी से शाला मंदिर तक, लपवाहा से बारेट, जगनपुरा से मढ़ेला मार्ग वाया अहवासी का पुरा मार्ग 8.80 किलोमीटर लंबा और 8.16 करोड़ से स्वीकृत होने के बाद काम शुरू।