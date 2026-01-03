‘रामायण को राष्ट्रग्रंथ घोषित करें’, रामभद्राचार्य बोले- पहलगाम हमले के बाद PM ने मुझसे ली थी अटैकिंग स्ट्रेटजी

इसके पूर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि सनातन का सम्मान एक नए ढंग से विश्व में पुनस्र्थापित हो रहा है। ऐसे समय में यह अद्भुत आयोजन निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। आज केवल रामायण के अध्ययन करने की नहीं, उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। रामायण को जीवन में कैसे उतारें, इसमें यह कॉन्फ्रेंस सहायक होगी। शेखावत ने आयोजकों से आग्रह किया कि वल्र्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के नाम को चरितार्थ करते हुए इसका स्वरूप व्यापक व राष्ट्रीय किया जाए।