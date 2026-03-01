हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश: सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को 8% वार्षिक वेतनवृद्धि लाभ मिले

शासन को ऑपरेशन व हस्तक्षेप उपचार से प्राप्त राजस्व का 20% राशि का भी भुगतान करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त भुगतान करने के लिए नियम है, इसलिए सरकार नियमों के विपरीत काम नहीं कर सकती। सुपरस्पेशलिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन रीवा की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह ने पक्ष रखा। बताया कि सरकार प्रारंभिक निर्धारित वेतन से वेतन वृद्धि की गणना कर रही है। डॉक्टर्स को हर साल मिलने वाली वेतनवृद्धि को अगले वर्ष की वेतनवृद्धि की गणना में नहीं जोड़ा जाता। मांग की गई कि अंतिम वेतन से वेतन वृद्धि का लाभप्रदान करें।