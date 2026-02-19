चंबल के बाद ये नदी बन रही घड़ियालों का नया घर, 53 बच्चों को छोड़ने की तैयारी

MP News: देशभर में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती है। जहां हालिया गणनाओं के मुताबिक 2000 से ज्यादा घड़ियाल दर्ज किए गए हैं। तीन राज्यों, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश की सीमाओं में फैले इस अभ्यारण्य के घड़ियालों के लिए मध्यप्रदेश में ही अब दूसरा ठिकाना भी तैयार है। जल्द ही इस नये घर में मुरैना स्थित देवरी घड़ियाल केंद्र से लाकर यहां शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। 21 फरवरी को सीएम मोहन यादव इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां जानें कहां बसाया जाने वाला है घड़ियालों का नया घर..