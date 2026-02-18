कूनो से खुशखबरी, चीता गामिनी ने 3 शावकों को दिया जन्म, भारत में अब 38 चीते

MP News Cheetah Cubs Born in Kuno: चीता स्टेट मध्य प्रदेश के कूनो से एक बार फिर खुशखबरी आई है। यहां चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में अब शावकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। वन विभाग के मुताबिक अब कुनों में चीतों की संख्या 35 हो गई है। वहीं गांधी सागर अभयारण्य समेत भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है।वन विभाग के मुताबिक प्रोजेक्ट चीता के लिए शावकों का जन्म लेना बड़ी सफलता मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार हो रहे जन्म दर्शाते हैं कि कूनो का पर्यावरण अब चीतों के अनुकूल होता जा रहा है। हालांकि शावकों की सुरक्षा और प्राकृतिक चुनौतियां अब भी बड़ी जिम्मेदारी हैं।