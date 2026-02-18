कूनो से खुशखबरी, चीता गामिनी ने 3 शावकों को दिया जन्म, भारत में अब 38 चीते

MP news kuno national park cheetah cubs born: अपने शावकों के साथ चीता गामिनी।(photo:patrika)
MP News Cheetah Cubs Born in Kuno: चीता स्टेट मध्य प्रदेश के कूनो से एक बार फिर खुशखबरी आई है। यहां चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में अब शावकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। वन विभाग के मुताबिक अब कुनों में चीतों की संख्या 35 हो गई है। वहीं गांधी सागर अभयारण्य समेत भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है।वन विभाग के मुताबिक प्रोजेक्ट चीता के लिए शावकों का जन्म लेना बड़ी सफलता मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार हो रहे जन्म दर्शाते हैं कि कूनो का पर्यावरण अब चीतों के अनुकूल होता जा रहा है। हालांकि शावकों की सुरक्षा और प्राकृतिक चुनौतियां अब भी बड़ी जिम्मेदारी हैं।
भारत में अफ्रीकी चीतों की वापसी के बाद हर जन्म संरक्षण की बड़ी सफलता की ओर इशारा है। वन विभाग की टीम शावकों की सेहत और मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं।
सीएम मोहन यादव ने गामिनी के 3 शावकों के जन्म देने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों के 3 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही 9वां सफल प्रसव है। सीएम ने आगे लिखा है कि भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है। यह पूरे देश के लिए वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है।
बता दें कि चीता शावकों के जन्म की खबरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योकि भारत में 70 साल पहले ही चीता विलुप्त हो चुके थे। इन्हें फिर से बसाया गया। भारतीय जमीन पर इनका सफल प्रजनन बड़ी उपलब्धि है। ये संकेत है कि मध्य प्रदेश के कूनो का इकोसिस्टम इनके लिए अनुकूल और मुफीद हो चला है।
