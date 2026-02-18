18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

कूनो से खुशखबरी, चीता गामिनी ने 3 शावकों को दिया जन्म, भारत में अब 38 चीते

mp news: कूनो की धरती पर फिर गूंजी किलकारी, चीता गामिनी के तीन शावकों ने फिर दी जंगल को नई उम्मीद, हर नए जन्म के साथ प्रोज्क्ट चीता हो रहा मजबूत...

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Sanjana Kumar

Feb 18, 2026

MP news kuno national park cheetah cubs born

MP news kuno national park cheetah cubs born: अपने शावकों के साथ चीता गामिनी।(photo:patrika)

MP News Cheetah Cubs Born in Kuno: चीता स्टेट मध्य प्रदेश के कूनो से एक बार फिर खुशखबरी आई है। यहां चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में अब शावकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। वन विभाग के मुताबिक अब कुनों में चीतों की संख्या 35 हो गई है। वहीं गांधी सागर अभयारण्य समेत भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है।वन विभाग के मुताबिक प्रोजेक्ट चीता के लिए शावकों का जन्म लेना बड़ी सफलता मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार हो रहे जन्म दर्शाते हैं कि कूनो का पर्यावरण अब चीतों के अनुकूल होता जा रहा है। हालांकि शावकों की सुरक्षा और प्राकृतिक चुनौतियां अब भी बड़ी जिम्मेदारी हैं।

भारत में अफ्रीकी चीतों की वापसी के बाद हर जन्म संरक्षण की बड़ी सफलता की ओर इशारा है। वन विभाग की टीम शावकों की सेहत और मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं।

सीएम मोहन यादव ने कहा ऐतिहासिक उपलब्धि

सीएम मोहन यादव ने गामिनी के 3 शावकों के जन्म देने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों के 3 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही 9वां सफल प्रसव है। सीएम ने आगे लिखा है कि भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है। यह पूरे देश के लिए वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है।

क्यों अहम हैं ये खबरें

बता दें कि चीता शावकों के जन्म की खबरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योकि भारत में 70 साल पहले ही चीता विलुप्त हो चुके थे। इन्हें फिर से बसाया गया। भारतीय जमीन पर इनका सफल प्रजनन बड़ी उपलब्धि है। ये संकेत है कि मध्य प्रदेश के कूनो का इकोसिस्टम इनके लिए अनुकूल और मुफीद हो चला है।

जरूर पढ़ें ये फैक्ट

  • 4 फरवीर 2025 को चीता वीरा ने दो शावकों को जन्म दिया था
  • 25-27 अप्रेल के बीच चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया।
  • 4 दिसंबर 25 को वन विभाग ने वीरा के 10 महीने के जुड़वां शावकों को पार्क में खुले जंगलों में छोड़ा था। हालांकि बाद में एक शावक की मृत्यु की खबर आई।
  • 20 नवंबर 2025 को मादा चीता मुखी ने पांच शावकों को जन्म दिया, जो भारत में जन्मे पहले चीता से जन्मे थे, यानी पूरी तरह भारतीय चीता। इसीलिए इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया।
  • 7 फरवरी 2026 को चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया। वह दूसरी बार मां बनीं।

ये भी पढ़ें

सैकड़ों मकान-दुकान टूटना तय, ब्लू लाइन मेट्रो के लिए ली जाएगी जमीन
भोपाल
Bhopal Metro Blue Line Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 10:45 am

Published on:

18 Feb 2026 09:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / कूनो से खुशखबरी, चीता गामिनी ने 3 शावकों को दिया जन्म, भारत में अब 38 चीते

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में आ रहे 8 और चीते, वायुसेना के हेलिकॉप्टर से होगी एंट्री, CM और केंद्रीय वन मंत्री आएंगे

Eight more cheetahs are arriving in Kuno National Park from Botswana on February 28 mp news
श्योपुर

मंगलवार को श्रीजी की गांवड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के किचन की छत गिरने के बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि शासन-प्रशासन को कोई हादसा होने के बाद क्यों याद आती है और फिर जर्जर स्कूलों की मरम्मत की मांग की फाइलें इधर-उधर दौड़ती हैं। जबकि समय रहते स्कूलों की मरम्मत होनी चाहिए।

श्योपुर

MP में बन रहा एक और ’90 डिग्री मोड़’ वाला पुल, अफसरों की बड़ी लापरवाही!

Another 90-Degree Turn Bridge Construction in Manpur-Dhodhar road sheopur mp news
श्योपुर

MP अजब है! जनवरी में रिटायर हुए टीचर की बोर्ड परीक्षा में लगा दी ड्यूटी….

retired teacher assigned duty mp board exams sheopur mp news
श्योपुर

कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, मादा चीता ‘आशा’ ने एक साथ 5 शावकों को दिया जन्म

Kuno National Park
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.