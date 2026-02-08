MP अजब है! जनवरी में रिटायर हुए टीचर की बोर्ड परीक्षा में लगा दी ड्यूटी….

MP board exams: माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आगामी 10 फरवरी से आयोजित की जाने वाली 10वीं-12वीं की वार्षिक परीक्षा में जिलास्तर पर तैयारियां की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अफसर इस कार्य में भी लापरवाही बरत रहे है। कुछ ऐसा ही मामला श्योपुर जिले के विजयपुर में सामने आया है, जिसमें एक शिक्षक की परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई है, जबकि उसकी सेवानिवृत्ति 31 जनवरी को ही हो गई। हालांकि अब विभागीय अफसर नाम हटाने की बात कह रहे है, लेकिन इस लापरवाही से नजर आ रहा है कि विभागीय अधिकारी बोर्ड परीक्षा के प्रति कितने गंभीर है। (MP News)