श्योपुर

एमपी में घर में मोबाइल और सड़क पर बाइक छोड़ हेड कॉन्स्टेबल के लापता होने से मचा हड़कंप

mp news: प्रधान आरक्षक बुधवार की शाम से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप।

श्योपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 30, 2026

sheopur

Head Constable Vijay Singh Jadon missing under suspicious circumstances

mp news: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक बुधवार की शाम से अचानक लापता हैं। प्रधान आरक्षक की बाइक कराहल स्थित टोल टैक्स के पास सड़क किनारे खड़ी मिली है जिसमें चाबी भी लगी हुई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता हुए प्रधान आरक्षक की तलाश के लिए पुलिस टीमें लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही हैं। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी व एसडीओपी भी कराहल पहुंच गए हैं लेकिन अभी तक प्रधान आरक्षक का कुछ पता नहीं चल पाया है।

प्रधान आरक्षक लापता

कराहल थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक विजय सिंह जादौन (40 वर्ष) बुधवार की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। अचानक लापता हुए प्रधान आरक्षक की जब कराहल पुलिस को जानकारी मिली तो कराहल थाना प्रभारी यासमीन खान व पुलिस टीम ने उनको तलाशना शुरू किया, इसी दौरान पुलिस को कराहल के टोल टैक्स के पास सड़क किनारे प्रधान आरक्षक जादौन की बाइक तो खड़ी मिली, लेकिन वे नहीं मिले। बताया गया है कि, बाइक में चाबी भी लगी हुई थी। उधर पुलिस द्वारा की जा रही तलाशी के दौरान प्रधान आरक्षक के फोन भी उनके कमरे में स्विच ऑफ मिले हैं।

विभाग में मचा हड़कंप

प्रधान आरक्षक विजय जादौन के लापता होने की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया व एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता भी कराहल पहुंच गए। हालांकि, पुलिस विजय जादौन की तलाशी में जुटी हुई है और सीसीटीवी कैमरे व इंदौर, भोपाल, शिवपुरी, ग्वालियर सहित अन्य बसों के ड्राइवर व कंडेक्टरों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन 35 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी प्रधान आरक्षक की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। एसडीओपी श्योपुर राजीव कुमार गुप्ता का कहना है कि प्रधान आरक्षक विजय सिंह जादौन गैर जाहिर है। गाड़ी सड़क किनारे मिल गई है, हम अभी उन्हीं की तलाश में है, परिजन भी तलाश कर रहे है। अभी गुमशुदगी नहीं हुई है, उम्मीद है जल्द मिल जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / एमपी में घर में मोबाइल और सड़क पर बाइक छोड़ हेड कॉन्स्टेबल के लापता होने से मचा हड़कंप
