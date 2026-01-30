एमपी में घर में मोबाइल और सड़क पर बाइक छोड़ हेड कॉन्स्टेबल के लापता होने से मचा हड़कंप

प्रधान आरक्षक विजय जादौन के लापता होने की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया व एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता भी कराहल पहुंच गए। हालांकि, पुलिस विजय जादौन की तलाशी में जुटी हुई है और सीसीटीवी कैमरे व इंदौर, भोपाल, शिवपुरी, ग्वालियर सहित अन्य बसों के ड्राइवर व कंडेक्टरों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन 35 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी प्रधान आरक्षक की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। एसडीओपी श्योपुर राजीव कुमार गुप्ता का कहना है कि प्रधान आरक्षक विजय सिंह जादौन गैर जाहिर है। गाड़ी सड़क किनारे मिल गई है, हम अभी उन्हीं की तलाश में है, परिजन भी तलाश कर रहे है। अभी गुमशुदगी नहीं हुई है, उम्मीद है जल्द मिल जाएंगे।