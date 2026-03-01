कूनो के गेट पर रोके गए राज्यमंत्री, कहा- आदिवासी हूं, इसलिए नहीं दिया आमंत्रण!

MP News: श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में शनिवार को हुए चीता रिलीज कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े कई नेता पालपुर क्षेत्र में नजर आए, लेकिन कई बड़े नेताओं को कूनो गेट से ही प्रवेश नहीं मिलने की चर्चाएं रही। इसी तरह का मामला सहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) सीताराम आदिवासी को भी प्रवेश नही मिलने का मामला सामने आया। जिसमे कूनो के गेट पर उन्हें और उनके साथ गाड़ी में मौजूद 3-4 समर्थको को पुलिस ने जाने से रोक दिया। इस दौरान सीताराम आदिवासी ने आरोप लगाया कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए न तो मुझे कोई आमंत्रण दिया गया और अब यहां गेट से भी नहीं जाने दिया। जबकि मेरे साथ तो 2-3 लोग ही हैं, कई लोग तो बिना सूची में नाम होने के बावजूद घुस गए हैं।