22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकडऩे गई पुलिस उलटे पैर भागी विरोध करते समय आरोपी की मां ने कुएं में गिरी

विजयपुर(श्योपुर$) विजयपुर के दोर्द गांव में रविवार की तडक़े 4 बजे जयपुर (राजस्थान) पुलिस ने विजयपुर पुलिस के साथ दबिश दी और एक दुष्कर्म के आरोपी को पकडऩे के लिए पहुंची। लेकिन इस दौरान पुलिस आरोपी को तो नहीं पकड़ पाई, उल्टे आरोपी की मां संदिग्ध परिस्थितियों में 60 फीट गहरे कुएं में गिर गई। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Avdhesh Shrivastava

Feb 22, 2026

विजयपुर(श्योपुर$) विजयपुर के दोर्द गांव में रविवार की तडक़े 4 बजे जयपुर (राजस्थान) पुलिस ने विजयपुर पुलिस के साथ दबिश दी और एक दुष्कर्म के आरोपी को पकडऩे के लिए पहुंची। लेकिन इस दौरान पुलिस आरोपी को तो नहीं पकड़ पाई, उल्टे आरोपी की मां संदिग्ध परिस्थितियों में 60 फीट गहरे कुएं में गिर गई। हालांकि आरोपी को पकडऩे वाली पुलिस टीम तो बैरंग लौट गई, लेकिन ग्रामीणों की मदद से विजयपुर पुलिस ने महिला को कुएं से बाहर निकाला और उपचार के लिए विजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया। हालांकि मामले में पुलिस का अपना तर्क है कि महिला को कम दिखता है, इसलिए वह पैर फिसलने से कुएं में गिर गई होगी, लेकिन महिला का आरोप है कि राजस्थान पुलिस अपने साथ एफआईआर कराने वाली लडक़ी के पिता को लेकर आई थी और उसने मुझे धक्का मारा था।

पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज

बताया गया है कि ग्राम दोर्द निवासी सूरज पुत्र उदयसिंह जाटव के खिलाफ 14 जनवरी को जयपुर में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज है। इसी मामले में जयपुर पुलिस ने विजयपुर पुलिस को साथ लेकर रविवार की सुबह 4 बजे के आसपास गांव में दबिश दी। हालांकि आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन इसी घटनाक्रम में आरोपी सूरज की मां मीरा पत्नी उदयङ्क्षसह जाटव (45) अचानक घर के पास ही बने एक 60 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गई। इस दौरान जयपुर पुलिस तो आरोपी को बिना पकड़े ही वापस लौट गई,लेकिन लगभग ढाई घंटे की मशक्कत के बाद विजयपुर पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से महिला को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद हालत गंभीर होने पर महिला को चिकित्सकों ने ग्वालियर रैफर कर दिया। वहीं विजयपुर पुलिस इस जांच में जुट गई है कि महिला कुएं में कैसे गिरी।

अस्पताल पहुंची तहसीलदार, महिला के बयान लिए

महिला के कुएं में गिरने के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान तहसीलदार अमिता ङ्क्षसह तोमर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और मामले की गंभीरता देखते हुए महिला के बयान दर्ज किए गए। साथ ही प्रशासनिकस्तर पर भी जांच शुरू की गई। वहीं कुएं में गिरने वाली महिला का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उसके साथ धक्कामुक्की की गई और मेरे बेटे पर एफआईआर दर्ज कराने वाली लडक़ी का पिता भी पुलिस के साथ था, उसने ही धक्का दिया, जिससे वह कुएं में गिरी है।

नहीं हुई गिरफ्तारी, लौटी पुलिस

दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के जिस आरेापी सूरज को गिरफ्तार करने के लिए विजयपुर आई जयपुर राजस्थान पुलिस इस हंगामे के बाद बैरंग वापस लौट गई।

टीआई बोले, पैर फिसलने से कुएं गिरी महिला

टीआई, विजयपुर आरएस गुर्जर ने बताया किराजस्थान पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने दोर्द गई थी, लेकिन आरोपी नहीं मिला तो वापस आ गई। वहीं महिला को आंखों से कम दिख रहा था, जिससे पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गई थी। उसे निकलवाकर अस्पताल में भिजवाया गया है। महिला के बयान भी तहसीलदार द्वारा दर्ज किए गए हैं। रही बात महिला के आरोपों की तो ये मनगढ़ंत बाते हैं।

महिला बोली मुझे धक्का दिया

महिला मीरा जाटव ने बताया कि मेरे बेटे को फंसाने के लिए शादी का दबाव डालने के लिए जयपुर पुलिस की मदद ये मामला दर्ज कराया गया है। उसे पकडऩे के बहाने रविवार की सुबह लडक़ी के पिता ने मुझे धक्का देकर कुएं में धकेलकर भाग खड़े हुए, उस समय जयपुर पुलिस भी मौजूद थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 09:03 pm

Published on:

22 Feb 2026 09:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकडऩे गई पुलिस उलटे पैर भागी विरोध करते समय आरोपी की मां ने कुएं में गिरी

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चंबल के बाद ये नदी बन रही घड़ियालों का नया घर, 53 बच्चों को छोड़ने की तैयारी

MP News Ghadiyal will be released in this river
श्योपुर

कूनो से खुशखबरी, चीता गामिनी ने 3 शावकों को दिया जन्म, भारत में अब 38 चीते

MP news kuno national park cheetah cubs born
श्योपुर

MP में आ रहे 8 और चीते, वायुसेना के हेलिकॉप्टर से होगी एंट्री, CM और केंद्रीय वन मंत्री आएंगे

Eight more cheetahs are arriving in Kuno National Park from Botswana on February 28 mp news
श्योपुर

मंगलवार को श्रीजी की गांवड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के किचन की छत गिरने के बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि शासन-प्रशासन को कोई हादसा होने के बाद क्यों याद आती है और फिर जर्जर स्कूलों की मरम्मत की मांग की फाइलें इधर-उधर दौड़ती हैं। जबकि समय रहते स्कूलों की मरम्मत होनी चाहिए।

श्योपुर

MP में बन रहा एक और ’90 डिग्री मोड़’ वाला पुल, अफसरों की बड़ी लापरवाही!

Another 90-Degree Turn Bridge Construction in Manpur-Dhodhar road sheopur mp news
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.