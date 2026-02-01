पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकडऩे गई पुलिस उलटे पैर भागी विरोध करते समय आरोपी की मां ने कुएं में गिरी

विजयपुर(श्योपुर$) विजयपुर के दोर्द गांव में रविवार की तडक़े 4 बजे जयपुर (राजस्थान) पुलिस ने विजयपुर पुलिस के साथ दबिश दी और एक दुष्कर्म के आरोपी को पकडऩे के लिए पहुंची। लेकिन इस दौरान पुलिस आरोपी को तो नहीं पकड़ पाई, उल्टे आरोपी की मां संदिग्ध परिस्थितियों में 60 फीट गहरे कुएं में गिर गई। हालांकि आरोपी को पकडऩे वाली पुलिस टीम तो बैरंग लौट गई, लेकिन ग्रामीणों की मदद से विजयपुर पुलिस ने महिला को कुएं से बाहर निकाला और उपचार के लिए विजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया। हालांकि मामले में पुलिस का अपना तर्क है कि महिला को कम दिखता है, इसलिए वह पैर फिसलने से कुएं में गिर गई होगी, लेकिन महिला का आरोप है कि राजस्थान पुलिस अपने साथ एफआईआर कराने वाली लडक़ी के पिता को लेकर आई थी और उसने मुझे धक्का मारा था।