MP में आ रहे 8 और चीते, वायुसेना के हेलिकॉप्टर से होगी एंट्री, CM और केंद्रीय वन मंत्री आएंगे

चीतों के आगमन से पहले रविवार को वायुसेना के हेलिकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई जाएगी। इन्हीं हेलिकॉप्टरों के माध्यम से ग्वालियर से चीतों को कूनो तक पहुंचाया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के शामिल होने की संभावना है। अपर कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल और हेलिपैड की तैयारियों की समीक्षा की तथा पहले से बने पांच हेलीपेड को दुरुस्त करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिए। इस दौरान एसडीएम कराहल भी मौजूद रहे।