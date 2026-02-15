15 फ़रवरी 2026,

रविवार

श्योपुर

MP में आ रहे 8 और चीते, वायुसेना के हेलिकॉप्टर से होगी एंट्री, CM और केंद्रीय वन मंत्री आएंगे

Kuno National Park: कूनो नेशनल पार्क में 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 नए चीते पहुंचने जा रहे हैं।वायुसेना हेलिकॉप्टरों से होने वाली इस हाई-प्रोफाइल लैंडिंग की तैयारियां तेज हैं।

श्योपुर

Akash Dewani

Feb 15, 2026

Eight more cheetahs are arriving in Kuno National Park from Botswana on February 28 mp news

Eight more cheetahs are arriving in Kuno National Park from Botswana (फोटो- Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के तहत एक और महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है। आगामी 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते यहां लाए जाएंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शनिवार को अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने कूनो-पालपुर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

हेलिकॉप्टर ट्रायल और प्रशासनिक तैयारियां

चीतों के आगमन से पहले रविवार को वायुसेना के हेलिकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई जाएगी। इन्हीं हेलिकॉप्टरों के माध्यम से ग्वालियर से चीतों को कूनो तक पहुंचाया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के शामिल होने की संभावना है। अपर कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल और हेलिपैड की तैयारियों की समीक्षा की तथा पहले से बने पांच हेलीपेड को दुरुस्त करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिए। इस दौरान एसडीएम कराहल भी मौजूद रहे।

ग्वालियर से तीन हेलिकॉप्टरों में आएंगे चीते

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोत्सवाना से विशेष विमान द्वारा चीते पहले ग्वालियर एयरपोर्ट लाए जाएंगे। वहां से वायुसेना के तीन हेलिकॉप्टरों के जरिए उन्हें कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। यहां अतिथियों की मौजूदगी में चीतों को क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा जाएगा, जहां उनकी स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी।

पहले भी हो चुका है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण

उल्लेखनीय है कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 और 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो लाए गए थे। वर्तमान में कूनो में कुल 27 चीते हैं। बोत्सवाना से 8 और चीतों के आने के बाद यह संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी, जो भारत में चीतों के पुनर्वास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में बदलेगा एक और जिले का नाम! विधायक ने सीएम के सामने रखी अपनी बात
बुरहानपुर
burhanpur name change demand by mla cm mohan yadav announce banana processing unit mp news

Published on:

15 Feb 2026 01:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / MP में आ रहे 8 और चीते, वायुसेना के हेलिकॉप्टर से होगी एंट्री, CM और केंद्रीय वन मंत्री आएंगे

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंगलवार को श्रीजी की गांवड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के किचन की छत गिरने के बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि शासन-प्रशासन को कोई हादसा होने के बाद क्यों याद आती है और फिर जर्जर स्कूलों की मरम्मत की मांग की फाइलें इधर-उधर दौड़ती हैं। जबकि समय रहते स्कूलों की मरम्मत होनी चाहिए।

श्योपुर

MP में बन रहा एक और ’90 डिग्री मोड़’ वाला पुल, अफसरों की बड़ी लापरवाही!

Another 90-Degree Turn Bridge Construction in Manpur-Dhodhar road sheopur mp news
श्योपुर

MP अजब है! जनवरी में रिटायर हुए टीचर की बोर्ड परीक्षा में लगा दी ड्यूटी….

retired teacher assigned duty mp board exams sheopur mp news
श्योपुर

कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, मादा चीता ‘आशा’ ने एक साथ 5 शावकों को दिया जन्म

Kuno National Park
श्योपुर

एमपी में घर में मोबाइल और सड़क पर बाइक छोड़ हेड कॉन्स्टेबल के लापता होने से मचा हड़कंप

sheopur
श्योपुर
