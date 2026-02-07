7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, मादा चीता ‘आशा’ ने एक साथ 5 शावकों को दिया जन्म

Kuno National Park : कूनो नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां मादा चीता 'आशा' ने एक साथ पांच शावकों को जन्म दिया है।

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 07, 2026

Kuno National Park

मादा चीता 'आशा' ने 5 शावकों को दिया जन्म (Photo Source- Patrika)

Kuno National Park :मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां मादा चीता 'आशा' मां बनी हैं।

खास बात ये है कि, उन्होंने एक साथ पांच शावकों को जन्म दिया है। कूनों प्रबंधन ने इसकी पुष्टि कर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मादा चीता अपने शावकों को दुलारती नजर आ रही हैं।

कूनों ने जारी किया वीडियो

बताया जा रहा है कि, कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने इन 5 शावकों को जन्म दिया है। नए मेहमानों के आने बाद अब भारत में चीतों की कुल संख्या 32 हो गई है। इनमें से 24 चीतों का जन्म भारत में हुआ है। वहीं, चीता प्रोजेक्ट में कुल चीते 35 (कूनो में 32 और ग़ांधी सागर के 3) हो गए हैं।

8 और चीते आएंगे कूनो

40 महीने पहले देश में चीतों को बसाने का शुरू हुआ सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों के साथ शुरू हुए प्रोजेक्ट में अब 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 और चीते लाए जाएंगे। उन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इससे पहले 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। पिछले दिनों दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान खुद सीएम डॉ. मोहन यादव ने आने वाली 28 फरवरी को 8 चीते लाने की बात कही थी। अब आज मादा चीता द्वारा दिए गए पांच शावकों को जन्म ने वाइल्ड लाइफ लवर्स की इस खुशी में चार चांद लगा दिए हैं।

गांधी सागर है चीतों का दूसरा घर

40 माह पहले देश में चीतों का इकलौता घर एमपी का कूनो था। 20 अप्रेल 2025 को मंदसौर जिले के गांधीसागर में चीतों का दूसरा घर बनाया गया। यहां कूनो से शिफ्ट तीन चीते हैं, इनमें नर प्रभास, पावक तो मादा धीरा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 02:36 pm

Published on:

07 Feb 2026 02:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, मादा चीता ‘आशा’ ने एक साथ 5 शावकों को दिया जन्म

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में घर में मोबाइल और सड़क पर बाइक छोड़ हेड कॉन्स्टेबल के लापता होने से मचा हड़कंप

sheopur
श्योपुर

राजस्थान से एमपी आ रही बस पलटी, हादसे में बाल-बाल बच गए यात्री

Bus Accident Travelling from rajasthan to MP
श्योपुर

एक्टिव हुआ प्रभावी ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 27, 28, 29 को तेज बारिश अलर्ट

Western Disturbance
श्योपुर

MP के इस जिले का 16 साल का सपना पूरा, 2922 करोड़ के रेल लाइन प्रोजेक्ट से पहली बार चली ट्रेन

mp news gwalior-sheopur rail line project shyampur freight train trial run
श्योपुर

निवेशकों की हुई चांदी, लेकिन छोटे दुकानदार-कारीगर का काम हुआ ठप

बोले-नया सहालगी सीजन शुरू होने के बाद भी बाजार सूना
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.