कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, मादा चीता ‘आशा’ ने एक साथ 5 शावकों को दिया जन्म

40 महीने पहले देश में चीतों को बसाने का शुरू हुआ सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों के साथ शुरू हुए प्रोजेक्ट में अब 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 और चीते लाए जाएंगे। उन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इससे पहले 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। पिछले दिनों दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान खुद सीएम डॉ. मोहन यादव ने आने वाली 28 फरवरी को 8 चीते लाने की बात कही थी। अब आज मादा चीता द्वारा दिए गए पांच शावकों को जन्म ने वाइल्ड लाइफ लवर्स की इस खुशी में चार चांद लगा दिए हैं।