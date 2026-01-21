21 जनवरी 2026,

बुधवार

श्योपुर

निवेशकों की हुई चांदी, लेकिन छोटे दुकानदार-कारीगर का काम हुआ ठप

श्योपुर.अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता सहित अन्य कई कारणों के चलते सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल आया है। चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो और सोना डेढ़ लाख प्रति तौला को पार कर गया है। दोनों धातुओं की बढ़ती कीमतें उन निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न दे रही हैं, जिन्होंने इसमें निवेश किया, लेकिन सोना-चांदी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Seetaram Kushwaha

Jan 21, 2026

बोले-नया सहालगी सीजन शुरू होने के बाद भी बाजार सूना

बोले-नया सहालगी सीजन शुरू होने के बाद भी बाजार सूना

श्योपुर.अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता सहित अन्य कई कारणों के चलते सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल आया है। चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो और सोना डेढ़ लाख प्रति तौला को पार कर गया है। दोनों धातुओं की बढ़ती कीमतें उन निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न दे रही हैं, जिन्होंने इसमें निवेश किया, लेकिन सोना-चांदी के आभूषण बनाने वाले छोटे कारीगरों और विक्रय करने वाले छोटे दुकानदारों का काम ठप हो गया है। स्थिति ये है कि वर्तमान में नया सहालगी सीजन शुरू हो गया है, उसके बाद भी सर्राफा और आभूषण बाजार सूना है। चांदी के दाम में बेतहाशा वृद्धि ने शहर के आभूषण बाजार की चमक ही छीन ली है। शहर में लगभग एक सैकड़ा के आसपास छोटे दुकानदार और कारीगर हैं, जो इस कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन वर्तमान में कामकाज ठप होने से परेशान हैं, क्योंकि ग्राहकों ने फिलहाल बाजार से दूरी बनाई हुई है।

दुकानदार बोले-ग्राहकी लिहाज से खराब दौर

सोना-चांदी आभूषण कारोबार से जुड़े शहर के छोटे दुकानदारों का कहना है कि जिस दौर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, उसमेें ये काम-धंधा पूरा ठप हो गया है। कभी-कभी तो दुकान में बोहनी तक पर आफत हो जाती है। कई बार ग्राहक आते तो हैं मगर दाम पूछकर लौट जा रहे हैं। पहले सोने का भाव बढ़ा तो लोग चांदी का उपयोग अधिक करने लगे थे, मगर जब से चांदी की कीमत में उछाल आई है, तब से ग्राहक दुकान पर आना ही छोड़ दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सोने-चांदी के आभूषण का कारोबार अब वही कर सकेगा, जिसके पास पर्याप्त पैसा होगा, क्योंकि दो प्रतिशत कमाने के लिए लाखों की पूंजी लगाना सभी दुकानदारों के बूते के बाहर है।

लेवाली से भी डर रहे बड़े कारोबारी

जहां एक ओर चांदी-सोने की बढ़ी कीमतों ने छोटे दुकानदार और कारीगरों का काम ठप कर दिया है, वहीं बड़े कारोबारियों को भी फिलहाल असमंजस में किया हुआ है। यही वजह है कि बड़े कारोबार फिलहाल ग्राहकों के पास से आभूषण की लेवाली से भी डर रहे हैं, कि कहीं वर्तमान भाव में खरीद लिया और अचानक भाव गिर गया तो नुकसान हो जाएगा।

सोना-चांदी के भाव बढऩे से छोटे दुकानदारों का काम करना मुश्किल हो गया है। ग्राहकी पूरी तरह ठप हो गई है। शहर के सर्राफा बाजारा में सन्नाटा सा दिखता है।

पुरुषोत्तम सोनी, श्योपुर

एक दौर था जब सोने-चांदी के भाव में बरसों में बढ़ोत्तरी होती थी। लेकिन अब तो ऐसी उछाल है कि आपे से बाहर है। यही वजह है कि छोटे कारोबारियों का काम ठप है।

राजेश सोनी, श्योपुर

पहले महंगाई एक दशक में बढ़ते हुए देखा जाता था, मगर एक वर्ष में दोगुना से तीन गुना तक भाव में बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। ऐसे में इस बार तो सहालगी सीजन में भी बाजार की चमक गायब है।

योगेश सोनी, श्योपुर

सहालगी सीजन के दौरान हमें आभूषण बनाने के काम में फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन वर्तमान के दौर में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। पता नहीं सोना-चांदी के ये दाम कहां जाएंगे।

नीजर सोनी, श्योपुर

Published on:

21 Jan 2026 05:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / निवेशकों की हुई चांदी, लेकिन छोटे दुकानदार-कारीगर का काम हुआ ठप

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

