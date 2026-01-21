निवेशकों की हुई चांदी, लेकिन छोटे दुकानदार-कारीगर का काम हुआ ठप

श्योपुर.अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता सहित अन्य कई कारणों के चलते सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल आया है। चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो और सोना डेढ़ लाख प्रति तौला को पार कर गया है। दोनों धातुओं की बढ़ती कीमतें उन निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न दे रही हैं, जिन्होंने इसमें निवेश किया, लेकिन सोना-चांदी के आभूषण बनाने वाले छोटे कारीगरों और विक्रय करने वाले छोटे दुकानदारों का काम ठप हो गया है। स्थिति ये है कि वर्तमान में नया सहालगी सीजन शुरू हो गया है, उसके बाद भी सर्राफा और आभूषण बाजार सूना है। चांदी के दाम में बेतहाशा वृद्धि ने शहर के आभूषण बाजार की चमक ही छीन ली है। शहर में लगभग एक सैकड़ा के आसपास छोटे दुकानदार और कारीगर हैं, जो इस कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन वर्तमान में कामकाज ठप होने से परेशान हैं, क्योंकि ग्राहकों ने फिलहाल बाजार से दूरी बनाई हुई है।