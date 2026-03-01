MP के इन गांवों में नहीं जलती होलिका, वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी हैं कहानी

सालों पहले ग्रामीण अपने गांव के दबदबे को कायम रखने के लिए होली का डांडा रखने के बाद क्षेत्र भर में ऐलान करवा देते थे कि, वह संबंधित गांव का डांडा तय दिन को उखाड़कर ले जाएंगे। इसके बाद उस गांव के सभी पुरुष तय समय में ढोल, नगाड़ों के साथ किसी गांव में जाते और डांडा उखाडकर अपने गांव में ले आते थे। इस दौरान संबंधित गांव के लोग यदि विरोध करते तो उन्हें उक्त लोगों से डांडे की छीना-झपटी या लड़ाई तक कर डांडा छीनने की जहमत उठानी पड़ती थी।