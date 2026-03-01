गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM मोहन यादव और मंत्री कैलाश, राजनीतिक अटकलें तेज

CM Mohan Yadav- नक्सल खात्मे के बाद एमपी के शहडोल जिले में पहली बार बैगा महोत्सव होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसमें शिरकत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें शनिवार को दिल्ली में न्योता दिया। साथ ही मप्र में घोषित किसान कल्याण वर्ष के रोडमैप की जानकारी दी। यह भी बताया कि बड़वानी जिले में पहली कृषि कैबिनेट 2 मार्च को कर रहे है, जिसमें किसानों के हित में कई निर्णय लिए जाएंगे। भोपाल के जेपी नगर में गैस त्रासदी से मारे गए राजधानीवासियां की याद में बनाए जाने वाले स्मारक की जानकारी दी।