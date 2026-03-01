1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM मोहन यादव और मंत्री कैलाश, राजनीतिक अटकलें तेज

MP News- शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की और आदिवासी महोत्सव में आने का न्योता दिया। वहीं, मंत्री कैलाश ने भी शाह से मुलाकात की जिसके बाद राजनीतिक अटकले तेज हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Mar 01, 2026

CM Mohan Yadav invited Home Minister Amit Shah to attend baiga mahotsav in shahdol mp news

CM Mohan Yadav and Kailash Vijayvargiya met Home Minister Amit Shah (फोटो- मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया)

CM Mohan Yadav- नक्सल खात्मे के बाद एमपी के शहडोल जिले में पहली बार बैगा महोत्सव होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसमें शिरकत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें शनिवार को दिल्ली में न्योता दिया। साथ ही मप्र में घोषित किसान कल्याण वर्ष के रोडमैप की जानकारी दी। यह भी बताया कि बड़वानी जिले में पहली कृषि कैबिनेट 2 मार्च को कर रहे है, जिसमें किसानों के हित में कई निर्णय लिए जाएंगे। भोपाल के जेपी नगर में गैस त्रासदी से मारे गए राजधानीवासियां की याद में बनाए जाने वाले स्मारक की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री से मप्र में की जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मार्गदर्शन लिया और उज्जैन में आयोजित किए विश्व के श्रेष्ठ शासकों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमोत्सव समेत विभिन्न आयोजन के बारे में भी बताया। इसके अलावा सीएम ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा के राष्र्टीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। (MP News)

सीएम ने सोशल मीडिया में साझा की जानकारी

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए लिखा ' आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से भेंट कर भोपाल में यूनियन कार्बाइड की भूमि पर गैस काण्ड स्मारक निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उज्जैन में विक्रमोत्सव के भव्य आयोजन की जानकारी दी और नक्सल मुक्त होने के बाद बालाघाट में आयोजित बैगा महोत्सव में सादर आमंत्रित किया।'

मंत्री विजयवर्गीय-पटेल ने भी की शाह से भेंट

केंद्रीय गृहमंत्री शाह से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने भी भेंट की। मंत्री पटेल तो रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। मंत्री कैलाश की मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर और बाहर, उनके बयान भी इस बात का संकेत देते हैं कि वे मप्र में काम करने में सहजता महसूस नहीं कर रहे। 19 जनवरी को तो वे कुछ समय के लिए अवकाश पर भी चले गए।

एमपी में राजनीतिक नियुक्तियां कभी भी

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। उन्हें संगठन के बारे में बताया। भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों पर बातचीत की। माना जा रहा है कि अब मप्र में कभी भी राजनीतिक नियुक्तियों के आदेश जारी हो जाएंगी। सीएम डॉ. यादव भी इस दौरान साथ थे। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में सियासी भूचाल, उज्जैन महापौर चुनाव पर कोर्ट का बड़ा फैसला, अब होगी सुनवाई
उज्जैन
ujjain mayor election 2022 controversy court accepted petition mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 07:24 am

Published on:

01 Mar 2026 07:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM मोहन यादव और मंत्री कैलाश, राजनीतिक अटकलें तेज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज का सवाल- नयापुरा, बीमाकुंज, सर्वधर्म और उससे लगे बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं?

kolar
भोपाल

एमपी के किसानों को 2 मार्च को मिलेगी होली की सौगात, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP farmers will receive a Holi gift on March 2nd
भोपाल

रिटायर्ड पुलिस अफसर की बेटी से मांगा 5 करोड़ रुपये दहेज

BHOPAL
भोपाल

MP ‘वन विभाग’ में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

mp news
भोपाल

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज

CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.