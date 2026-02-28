एमपी के किसानों को 2 मार्च को मिलेगी होली की सौगात, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav - एमपी में किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार कई प्रकार के नवाचार कर रही है। 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में राज्य के जनजातीय अंचल बड़वानी में पहली कृषि केबिनेट आयोजित की जा रही है। 2 मार्च को होनेवाली इस बैठक में किसानों को होली की सौगात दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव CM Mohan Yadav ने कहा कि प्रदेश के 17 अलग-अलग विभागों पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, कृषि, उद्योग को साथ लेकर किसानों की समृद्धि के लिए बगीचे से लेकर बाजार तक विस्तृत योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।