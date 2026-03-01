28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रिटायर्ड पुलिस अफसर की बेटी से मांगा 5 करोड़ रुपये दहेज

MP News: रिटायर्ड पुलिस अफसर की बेटी की शिकायत पर NRI पति व ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Feb 28, 2026

BHOPAL

nri husband demanded 5 crore dowry retired police officer's daughter (DEMO PIC)

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की 31 वर्षीय बेटी ने अपने एनआरआई पति और ससुराल पक्ष पर 5 करोड़ रुपये दहेज में मांगने और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रिटायर्ड पुलिस अफसर की बेटी की शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

2018 में हुआ था विवाह

महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे के अनुसार, पीड़िता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका विवाह वर्ष 2018 में दिल्ली निवासी सुशांत चौधरी से हुआ था। सुशांत वर्तमान में एनआरआई है और सऊदी अरब में ठेकेदारी का व्यवसाय करता है। पीड़िता का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही पति और उसके परिवार के सदस्य दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाने लगे। शुरुआत में मौखिक रूप से मांग की गई, जिसे समय-समय पर पूरा भी किया गया। इसके बाद ससुराल पक्ष ने 5 करोड़ रुपये लाने का दबाव बनाया।

पति-ससुरालवालों ने घर से निकाला

मांग पूरी नहीं होने पर पीड़िता को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसने शिकायत में बताया कि उसके साथ मारपीट भी की गई और कई बार अपमानित किया गया। एक बार उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि उससे कहा गया कि उसके पिता उच्च पद पर रहे हैं, इसलिए वह बड़ी रकम आसानी से ला सकती है। रकम न लाने पर उसे घर से निकालने और बच्चों को न दिखाने की धमकी भी दी गई।

पति सहित चार लोगों पर केस दर्ज

महिला थाना पुलिस ने जांच के बाद शुक्रवार शाम को पति सुशांत चौधरी, उसके माता-पिता और बहन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

बेटे की शादी की रस्म कर रही मां की थमी सांसें, बीपी की दवा लेना भूल गई थीं
झाबुआ
jhabua

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 07:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रिटायर्ड पुलिस अफसर की बेटी से मांगा 5 करोड़ रुपये दहेज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP ‘वन विभाग’ में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

mp news
भोपाल

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज

CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi
भोपाल

MP Jail Prahari Salary: एमपी में 1600 से ज्यादा जेल प्रहरी, वनरक्षक की वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

MP Jail Prahari Vacancy 2026
शिक्षा

एमपी में मार्च की सभी छुट्टियां रद्द, शनिवार-रविवार और होली-रामनवमी का भी नहीं मिलेगा अवकाश

All March holidays cancelled in MP including Holi and Ramnavami
भोपाल

‘कोडवर्ड’ में बिकता था ड्रग्स, गरीब घर की लड़कियों को देह व्यापार में धकेलती थी गैंग

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.