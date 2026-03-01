रिटायर्ड पुलिस अफसर की बेटी से मांगा 5 करोड़ रुपये दहेज

महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे के अनुसार, पीड़िता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका विवाह वर्ष 2018 में दिल्ली निवासी सुशांत चौधरी से हुआ था। सुशांत वर्तमान में एनआरआई है और सऊदी अरब में ठेकेदारी का व्यवसाय करता है। पीड़िता का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही पति और उसके परिवार के सदस्य दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाने लगे। शुरुआत में मौखिक रूप से मांग की गई, जिसे समय-समय पर पूरा भी किया गया। इसके बाद ससुराल पक्ष ने 5 करोड़ रुपये लाने का दबाव बनाया।