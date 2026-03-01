बड़ी राहत: CM Mohan के साथ बैठक के बाद राजपत्र होल्ड, 2 मार्च से नहीं होगी बसों की हड़ताल

सीएम डॉ मोहन यादव ने शनिवार को सीएम हाउस स्थिति समत्व भवन में मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी। जिसमें ने कहा कि ऑनर्स के पदाधिकारी, परिवहन मंत्री से मिलकर अपनी सभीशंकाओं/कठिनाईयों/समस्याओं का समाधान कराएंगे। इसके लिए वे परिवहन मंत्री को भी निर्देशित कर रहे हैं। दोनों पक्षों की चर्चा और समाधान के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासन द्वारा जारी की गई एक सूचना एवं एक अधिसूचना को होल्ड करने के निर्देश दिए।