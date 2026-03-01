बेटियों के लिए खुशखबरी, एमपी में फ्री लगेगा कैंसर से बचाने वाला टीका, ‘HPV वैक्सीन’ मिशन शुरू

HPV Vaccine Mission : सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं की रोकथाम के लिए ह्यूमन पिपलोमा वायरस (एचपीवी) रोधी वैक्सीनेशन की शुरुआत शनिवार को देशभर के साथ मध्य प्रदेश में भी हुई है। यहां 14 से 15 साल तक की 8 लाख किशोरियों को टीका की एकमात्र डोज लगाई जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि, अभिभावक अपनी बेटियों का टीकाकरण जरूर कराएं। वो इस अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को दिल्ली से वर्चुअल संबोधित कर रहे थे।