आज कूनो दौरे पर सीएम मोहन यादव, नदी में छोड़ेंगे 10 घड़ियाल और कछुए

बता दें कि, इस वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सीएम के दौरे के चलते सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाओं तक अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सीएम के आगमन को लेकर वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से तैयारी की है। कूनो नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश व्यवस्था तय किया गया है। अलग-अलग अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साफ निर्देश हैं कि, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।