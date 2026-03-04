कांग्रेस ने जारी की लिस्ट, 31 चेहरों को मिले अहम पद, OBC नेताओं का दिखा दबदबा

कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी के साथ ही संगठन महासचिव संजीव कुशवाहा को बनाया गया है। इसके साथ ही जिला उपाध्यक्ष पद पर हंसराज मीणा, रितेश तोमर, चीनी कुर्रेशी, रामदयाल दोनावत, रामअवतार जोशी और अशोक कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। कोषाध्यक्ष दिनेश सिकरवार को बनाया गया है, जबकि महासचिव पद पर कैलाश गर्ग, रामचरण मीणा, रीना मीणा, मानसिंह राठौर, गुरुविंद्र सिंह सोहल, बृजेश सिंह गहरवार, राजकुमार सिंह जादौन, अरविंद सिंह जाट, पवन चतुर्वेदी और कुबेर सिंह भिलाला को नियुक्त किया गया है। वहीं सचिव टुंडाराम आदिवासी, दिनेश दीक्षित, डॉ. शिवराम शिवहरे, रामचरण मीणा, हरिमोहन बैरवा, अशोक कुमार धूलिया, महेश माली, धारा सिंह मीणा, रामहेत धाकड़ और अशोक गौड़ तथा सोशल मीडिया प्रभारी बृजेश बंसल को बनाया गया है। वहीं पूर्व नपाध्यक्ष दौलतराम गुप्ता जिला प्रवक्ता होंगे।