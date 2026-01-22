MP के इस जिले का 16 साल का सपना पूरा, 2922 करोड़ के रेल लाइन प्रोजेक्ट से पहली बार चली ट्रेन

उल्लेखनीय है प्रोजेक्ट के तहत अभीनय में सेक सवन के कंपलीट हो पाया है। जबकि शेष 3 सेक्शन श्योपुर जिले में हैं, जिनमें काम चल रहा है। जिसके तहत सबलगढ़ से बीरपुर तक का ट्रैक इसी जनवरी माह के अंत पूरा करने का लक्ष्य लिया है, जबकि बीरपुर से सिरोनी रोड तक मार्च माह और सिरोनी रोड से श्योपुर तक का काम जून माह तक पूरा करने का लक्ष्य है। यही वजह है कि रेलवे द्वारा अब काम को गति देने के लिए संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सख्त हिदायत दी है।