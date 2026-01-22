MP के इस जिले का 16 साल का सपना पूरा, 2922 करोड़ के रेल लाइन प्रोजेक्ट से पहली बार चली ट्रेन

gwalior-sheopur rail line project (फोटो- Freepik)
MP News: श्योपुर जिले का महत्वाकाक्षी ग्वालियर-श्योपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट (Gwalior-Sheopur Rail Line Project) देरी से चल रहा है। हालांकि मार्च 2025 में प्रोजेक्ट पूर्ण होना था, लेकिन काम में देरी होने से अब इसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यही वजह है कि अब श्योपुर जिले में भी काम तेज होता दिखाई दे रहा है।
इसी के तहत अभी तक वीरपुर तक का ट्रैक लगभग कंपलीट हो चुका है और यहां तक पिछले माह मालगाड़ी की ट्रायल भी हो चुकी है, लेकिन अब जिले में वीरपुर से आगे श्यामपुर तक ट्रैक की ट्रायल शुरू हो गई है। यही वजह है कि बुधवार को वीरपुर से आगे मालगाड़ी बढ़ी (Freight Train Trial Run) और कूनो रेलवे पुल को पार का श्यामपुर तक पहुंची है। इसमें आगे के ट्रैक के लिए पटरियां भी लाई गई थी।
उल्लेखनीय है प्रोजेक्ट के तहत अभीनय में सेक सवन के कंपलीट हो पाया है। जबकि शेष 3 सेक्शन श्योपुर जिले में हैं, जिनमें काम चल रहा है। जिसके तहत सबलगढ़ से बीरपुर तक का ट्रैक इसी जनवरी माह के अंत पूरा करने का लक्ष्य लिया है, जबकि बीरपुर से सिरोनी रोड तक मार्च माह और सिरोनी रोड से श्योपुर तक का काम जून माह तक पूरा करने का लक्ष्य है। यही वजह है कि रेलवे द्वारा अब काम को गति देने के लिए संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सख्त हिदायत दी है।
वर्ष 2010-11 में स्वीकृत हुए 188 किलोमीटर के ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट 2922 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। जिसमें ग्वालियर से श्योपुर तक 8 सेक्शन में काम हो रहा है। इसमें ग्वालियर से सबलगढ़ तक 5 सेक्शन का काम हो चुका है और आगामी दिनों में सबलगढ़ तक ट्रैन चलाने की तैयारी है, वहीं अब सबलगढ़ से श्योपुर तक के 3 सेक्शन में काम चल रहा है। तीनों सेक्शन की कुल लंबाई 92 किमी के आसपास है। (MP News)
