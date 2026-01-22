22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

MP के इस जिले का 16 साल का सपना पूरा, 2922 करोड़ के रेल लाइन प्रोजेक्ट से पहली बार चली ट्रेन

MP News: सपनों की रेल अब हकीकत की ओर बढ़ रही है। सालों की देरी, अधूरे सेक्शन और लगातार बदलती डेडलाइन के बीच ग्वालियर-श्योपुर रेल लाइन पर फिर हलचल तेज हो गई है। श्यामपुर तक ट्रायल ने उम्मीदें जगा दी हैं।

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Akash Dewani

Jan 22, 2026

mp news gwalior-sheopur rail line project shyampur freight train trial run

gwalior-sheopur rail line project (फोटो- Freepik)

MP News: श्योपुर जिले का महत्वाकाक्षी ग्वालियर-श्योपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट (Gwalior-Sheopur Rail Line Project) देरी से चल रहा है। हालांकि मार्च 2025 में प्रोजेक्ट पूर्ण होना था, लेकिन काम में देरी होने से अब इसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यही वजह है कि अब श्योपुर जिले में भी काम तेज होता दिखाई दे रहा है।

इसी के तहत अभी तक वीरपुर तक का ट्रैक लगभग कंपलीट हो चुका है और यहां तक पिछले माह मालगाड़ी की ट्रायल भी हो चुकी है, लेकिन अब जिले में वीरपुर से आगे श्यामपुर तक ट्रैक की ट्रायल शुरू हो गई है। यही वजह है कि बुधवार को वीरपुर से आगे मालगाड़ी बढ़ी (Freight Train Trial Run) और कूनो रेलवे पुल को पार का श्यामपुर तक पहुंची है। इसमें आगे के ट्रैक के लिए पटरियां भी लाई गई थी।

जून तक पूरा होगा काम

उल्लेखनीय है प्रोजेक्ट के तहत अभीनय में सेक सवन के कंपलीट हो पाया है। जबकि शेष 3 सेक्शन श्योपुर जिले में हैं, जिनमें काम चल रहा है। जिसके तहत सबलगढ़ से बीरपुर तक का ट्रैक इसी जनवरी माह के अंत पूरा करने का लक्ष्य लिया है, जबकि बीरपुर से सिरोनी रोड तक मार्च माह और सिरोनी रोड से श्योपुर तक का काम जून माह तक पूरा करने का लक्ष्य है। यही वजह है कि रेलवे द्वारा अब काम को गति देने के लिए संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सख्त हिदायत दी है।

188 किमी का है पूरा ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट

वर्ष 2010-11 में स्वीकृत हुए 188 किलोमीटर के ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट 2922 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। जिसमें ग्वालियर से श्योपुर तक 8 सेक्शन में काम हो रहा है। इसमें ग्वालियर से सबलगढ़ तक 5 सेक्शन का काम हो चुका है और आगामी दिनों में सबलगढ़ तक ट्रैन चलाने की तैयारी है, वहीं अब सबलगढ़ से श्योपुर तक के 3 सेक्शन में काम चल रहा है। तीनों सेक्शन की कुल लंबाई 92 किमी के आसपास है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में 1800 करोड़ की ‘बायपास सड़क’ का काम शुरू, बनेंगे कई पुल
इंदौर
mp news 1800 crore indore western bypass construction land acquisition in high court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 12:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / MP के इस जिले का 16 साल का सपना पूरा, 2922 करोड़ के रेल लाइन प्रोजेक्ट से पहली बार चली ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

निवेशकों की हुई चांदी, लेकिन छोटे दुकानदार-कारीगर का काम हुआ ठप

बोले-नया सहालगी सीजन शुरू होने के बाद भी बाजार सूना
श्योपुर

MP में ‘Bishnoi Gang’ की मौत की धमकी, लेटर में मांगी 5-5 लाख की रंगदारी

bishnoi gang extortion threat ransom demand employment assistant sheopur mp news
श्योपुर

लाड़ली बहना योजना, उज्ज्वला योजना और 8 अन्य योजनाओं से कटेंगे नाम !

Ladli Behna Yojana, Ujjwala Yojana
श्योपुर

कर्मचारियों के वेतन के लिए परेशान नपा दो साल से करा रही राजस्व का नुकसान

वर्ष 2023 में ठेका पद्धति से नपा को मिला था 25 लाख 11 हजार रुपए का राजस्व
श्योपुर

अंबेडकर बस्ती में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप, एक नामजद सहित अन्य एफआईआर

मामले में फरियादी बने अजय रैगर पुत्र धर्मेंद्र रैगर (22) निवासी रैगर मोहल्ला श्योपुर ने आवेदन देकर बताया कि वार्ड-11 अंबेडकर बस्ती में सीताराम व अन्य ईसाई समाज के व्यक्ति के द्वारा बैरवा समाज के लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिस पर प्रार्थी हम वहां पहुंचे तो अपने मकान के आंगन में हिन्दू धर्म मानने वाले महिला पुरुष व बच्चों को इक_ा करके हिंदू धर्म के प्रति अपमान जनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और ईसाई बनने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। हम वहां गए तो हम लोगों के साथ गाली गलौज की और कहा कि यहां दोबारा आए तो झूठा केस लगवा देंगे।
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.