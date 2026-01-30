30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

श्योपुर

राजस्थान से एमपी आ रही बस पलटी, हादसे में बाल-बाल बच गए यात्री

Bus Accident: भीषण हादसे में बाल-बाल बचे यात्री, 8 यात्री घायल...

less than 1 minute read
श्योपुर

image

Sanjana Kumar

Jan 30, 2026

Bus Accident Travelling from rajasthan to MP

Bus Accident Travelling from rajasthan to MP: हादसे के दौरान ऐसे पलटी बस। (photo:patrika)

Bus Accident: राजस्थान के जयपुर से श्योपुर आ रही एक यात्री बस शुक्रवार की सुबह श्योपुर-सवाईमाधोपुर नेशनल हाइवे पर भोगिका के पास पलट गई। हादसे में 8 यात्री घायल हो गए।

घायलों को पुलिस की डायल 122 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। जहां सभी का उपचार चल रहा है। यात्रियों के अनुसार ड्रायवर को नींद की झपकी आने के कारण ये हादसा हुआ है।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है

Published on:

30 Jan 2026 10:50 am

राजस्थान से एमपी आ रही बस पलटी, हादसे में बाल-बाल बच गए यात्री
