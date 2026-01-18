MP में ‘Bishnoi Gang’ की मौत की धमकी, लेटर में मांगी 5-5 लाख की रंगदारी

अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी के चाचा के बाड़े में एक पर्ची भी रखी थी, जिसमें प्रार्थी के पिता रामकरण मीणा और परिवार के अन्य सदस्य से 5-5 लाख रुपए की मांग की गई है। फरियादी ने आवेदन में बताया कि, पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी उक्त पर्ची में दी गई है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई पर्ची में उसने अपने आपका का नाम हर्ष दल्ला विश्रोई गैंग का सदस्य बताया है। इस मामले के बाद से फरियादी व उसके परिवार में भय का माहौल है और पुलिस से इस दिशा में कार्रवाई व जांच की मांग की गई है। (MP News)