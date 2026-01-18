18 जनवरी 2026,

रविवार

श्योपुर

MP में ‘Bishnoi Gang’ की मौत की धमकी, लेटर में मांगी 5-5 लाख की रंगदारी

MP News: विश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोजगार सहायक के बाड़े में आगजनी कर पांच लाख रुपए की मांग और जान से मारने की धमकी दी गई।

श्योपुर

image

Akash Dewani

Jan 18, 2026

bishnoi gang extortion threat ransom demand employment assistant sheopur mp news

bishnoi gang demand ransom from employment assistant (फोटो- ANI)

Bishnoi Gang Extortion:श्योपुर में अपने आप को विश्नोई गैंग का सदस्य बताकर अज्ञात व्यक्ति ने एक पर्ची के माध्यम से ग्रामीणों से 5-5 लाख रुपए की मांग का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में गोहेड़ा गांव के निवासी और रोजगार सहायक (Employment Assistant) धनराज मीणा ने देहात थाने में शिकायती आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही फरियादी ने अपने बाड़े में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की भी शिकायत की है। (MP News)

ये है पूरा मामला

देहात थाना क्षेत्र के ग्राम गोहेड़ा निवासी धनराज मीणा ने देहात थाना प्रभारी के नाम लिखे एक आवेदन में बताया कि, उसके बाड़े में भूसे के लिए टीनशेड बने हुए थे, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने शुक्रवार-शनिवार की रात 1 बजे आग लगा दी। आगजनी की इस घटना से फरियादी के 5 खाद के कट्टे, पानी की लेजम 1 हजार फीट, बांस 50, 3 बीट भूसा, 5 पाइप सहित अन्य सामग्री जल गई।

अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी के चाचा के बाड़े में एक पर्ची भी रखी थी, जिसमें प्रार्थी के पिता रामकरण मीणा और परिवार के अन्य सदस्य से 5-5 लाख रुपए की मांग की गई है। फरियादी ने आवेदन में बताया कि, पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी उक्त पर्ची में दी गई है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई पर्ची में उसने अपने आपका का नाम हर्ष दल्ला विश्रोई गैंग का सदस्य बताया है। इस मामले के बाद से फरियादी व उसके परिवार में भय का माहौल है और पुलिस से इस दिशा में कार्रवाई व जांच की मांग की गई है। (MP News)

18 Jan 2026 03:25 am

श्योपुर / MP में 'Bishnoi Gang' की मौत की धमकी, लेटर में मांगी 5-5 लाख की रंगदारी

