भारत-न्यूजीलैंड वनडे से पहले होलकर स्टेडियम को मिला नया लुक, देखें तस्वीरें

IND vs NZ 3rd ODI: 18 जनवरी को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड वन-डे मुकाबले के मुकाबला लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम (Holkar Stadium) तैयार है। एमपीसीए ने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की है। इस बार ड्रेसिंग रूम को पूरी तरह नया लुक दिया है, जहां फाइव-स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी है। एमपीसीए ने ड्रेसिंग रूम के प्रवेश द्वार पर नई कलाकृति तैयार करवाई है, जिससे खिलाड़ियों को इंदौर की सुंदरता का अनुभव हो सके। ड्रेसिंग रूम को आधुनिक फर्निशिंग, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित किया है, ताकि खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले पूरी तरह तरोताजा महसूस करें। (mp news)