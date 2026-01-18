भारत-न्यूजीलैंड वनडे से पहले होलकर स्टेडियम को मिला नया लुक, देखें तस्वीरें

IND vs NZ 3rd ODI Holkar Stadium Makeover (Patrika.com)
IND vs NZ 3rd ODI: 18 जनवरी को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड वन-डे मुकाबले के मुकाबला लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम (Holkar Stadium) तैयार है। एमपीसीए ने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की है। इस बार ड्रेसिंग रूम को पूरी तरह नया लुक दिया है, जहां फाइव-स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी है। एमपीसीए ने ड्रेसिंग रूम के प्रवेश द्वार पर नई कलाकृति तैयार करवाई है, जिससे खिलाड़ियों को इंदौर की सुंदरता का अनुभव हो सके। ड्रेसिंग रूम को आधुनिक फर्निशिंग, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित किया है, ताकि खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले पूरी तरह तरोताजा महसूस करें। (mp news)
बैठने के लिए बनाए स्टैंड को भी नया रूप दिया है। दोनों टीमों के लिए अलग-अलग और आरामदायक स्टैंड तैयार किए हैं, जिनका काम अंतिम चरण में है। दर्शकों के लिए भी बैठने, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमपीसीए अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मानकों के अनुरूप आयोजन करना है, ताकि इंदौर की पहचान देश-विदेश में और मजबूत हो सके।
पहली बार ड्रेसिंग रूम परिसर में ही डोपिंग टेस्ट के लिए अलग कक्ष बनाया है। इससे मैच या अभ्यास सत्र के दौरान जांच प्रक्रिया आसान और तेज होगी। साथ ही अत्याधुनिक मेडिकल रूम तैयार है, जहां चोटिल खिलाड़ियों को उपचार मिल सकेगा।
हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए ग्राउंड स्टाफ दिन-रात मैदान संवारने में जुटा है। घास को हरा-भरा और मुलायम बनाए रखने नियमित रोलिंग और वाटरिंग की जा रही है। खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए अलग पिचें तैयार की गई हैं। (mp news)
