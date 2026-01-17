इंदौर पहुंचते ही ‘शुभमन गिल’ ने क्यों मंगवाया 3 लाख का वाटर प्यूरीफायर? खुद के रूम में रखवाया

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को मध्यप्रदेश के इंदौर में खेला जाएगा। तीसरा वनडे निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं। इधर, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 24 लोगों की मौतों ने भारतीय टीम को परेशानी में डाल दिया है। जिसको लेकर कप्तान शुभमन गिल ने खास इंतजाम किया है।