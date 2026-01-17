17 जनवरी 2026,

शनिवार

इंदौर

इंदौर पहुंचते ही ‘शुभमन गिल’ ने क्यों मंगवाया 3 लाख का वाटर प्यूरीफायर? खुद के रूम में रखवाया

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तीसरा वनडे मैच खेला जाना है।

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 17, 2026

indore-news

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को मध्यप्रदेश के इंदौर में खेला जाएगा। तीसरा वनडे निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं। इधर, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 24 लोगों की मौतों ने भारतीय टीम को परेशानी में डाल दिया है। जिसको लेकर कप्तान शुभमन गिल ने खास इंतजाम किया है।

वॉटर प्यूरिफायर लेकर पहुंची टीम इंडिया

होटल सूत्रों के मुताबिक, भारतीय टीम जिस फाइव स्टार होटल में रूके हैं। वहां पर शुभमन गिल करीब तीन लाख रुपए का एक प्यूरीफिकेशन मशीन लेकर इंदौर पहुंचे हैं। जो कि आरओ के फिल्टर्ड वॉटर को दोबारा शुद्ध कर देता है। बताया जा रहा कि शुभमन ने इस मशीन को अपने कमरे में रखवाया है। हालांकि, होटल और ग्राउंड स्टाफ के द्वारा शुद्ध पानी का इंतजाम किया गया है।

बीसीसीआई ने साथ भेजा शेफ

बीसीसीआई की ओर से विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत खिलाड़ियों की डाइट को ख्याल में रखते हुए चेफ भेजा है। जैसे कोहली की डाइट में हरी ग्रिल्ड सब्जियां, स्प्राउट्स और सूप समेत खाना रहता है। इधर, रोहित की डाइट में बादाम, स्प्राउट, ओट्स, फ्रूट, पनीर, सब्जी समेत दूसरी डाइट शामिल हैं। जिनका विशेष ध्यान रखा गया है।

कोहली पीते हैं 4 हजार प्रति लीटर वाला पानी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट कोहली फ्रांस के इवियन का नेचुरल स्प्रिंग वॉटर का सेवन करते हैं। जिनकी कीमत करीब 3-4 प्रति लीटर होती है।

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 02:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर पहुंचते ही ‘शुभमन गिल’ ने क्यों मंगवाया 3 लाख का वाटर प्यूरीफायर? खुद के रूम में रखवाया

