बायपास पर खड़े डंपर में घुसी कार, देवास के युवक की मौत

परिजन ने बताया, अभिषेक पेशे से ड्राइवर था और रविवार तड़के करीब 4 बजे कार में पेट्रोल भरवाने के लिए राऊ की ओर जा रहा था। रिश्तेदार को लेकर धार्मिक यात्रा पर निकलने वाला था, इसलिए सुबह जल्दी घर से निकला था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अभिषेक ने अपने आगे चल रहे ट्रक को बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी वहां अंधेरे में खड़े डंपर से कार टकरा गई।