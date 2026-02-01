2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

अहमदाबाद

जटिल सर्जरी कर बच्चे के पेट से निकाला प्लास्टिक का खिलौना

Ahmedabad: शहर स्थित सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर डेढ वर्ष के एक बच्चे के पेट से प्लास्टिक का खिलौना निकाला।बताया जाता है कि शहर का एक बच्चा खेलते-खेलते प्लास्टिक का खिलौना निगल गया था। बच्चा खेलते समय अचानक उल्टी करने लगा और उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव दिखे। बच्चे की मां

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Feb 02, 2026

Ahmedabad news

एक्सरे न्यूज

Ahmedabad: शहर स्थित सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर डेढ वर्ष के एक बच्चे के पेट से प्लास्टिक का खिलौना निकाला।बताया जाता है कि शहर का एक बच्चा खेलते-खेलते प्लास्टिक का खिलौना निगल गया था। बच्चा खेलते समय अचानक उल्टी करने लगा और उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव दिखे। बच्चे की मां को शंका हुई कि बच्चा कोई वस्तु निगल गया है। जांच करने पर पता चला कि खिलौनों में से एक गायब है। परिवार तत्काल उसे शहर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में एक्स-रे में पूरा खिलौना जठर में फंसा दिखाई दिया। चुनौती यह थी कि अन्ननली और जठर के बीच से इतने बड़े खिलौने को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए।

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं पीडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डाॅ. राकेश जोशी ने बताया कि एंडोस्कोप के नाजुक उपकरण से खिलौने को पकड़ने का प्रयास करते समय वह बार-बार फिसल रहा था। यदि इसे ज्यादा जोर से खींचा जाता तो वॉल्व को स्थायी नुकसान हो सकता था। अंत में सावधानी से खिलौने के सिर वाले हिस्से को पकड़कर वॉल्व पार कराया गया और बाहर निकाला गया।

तो होता खतरा

डॉक्टरों का कहना है कि यदि यह खिलौना जठर से आगे आंतों में चला जाता तो ब्लॉकेज और आंत फटने का खतरा था। समय पर अस्पताल पहुंचने और चिकित्सकों की कुशलता से बच्चे की जान बच गई। इस जटिल एंडोस्कोपिक सर्जरी में एनेस्थीसिया विभाग की डॉ.श्वेता व उनकी टीम ने सहयोग किया। ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है।

जटिल सर्जरी कर बच्चे के पेट से निकाला प्लास्टिक का खिलौना
अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

पंचमहाल जिले के कुछ हिस्सों में मावठ, फसलों में नुकसान की आशंका

Gujarat, Rain
अहमदाबाद

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अग्रणी अहमदाबाद, 9 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मॉनीटरिंग

अहमदाबाद

एक माह में एक लाख लोगों ने लिया ब्याज माफी योजना का लाभ, मनपा को 128 करोड़ की आय

AMC news
अहमदाबाद

शाला सुरक्षा सप्ताह: विद्यार्थियों को सिखाए आपदा प्रबंधन के गुर

AMC School, Ahmedabad
अहमदाबाद

  दुर्घटना में ब्रेनडेड युवक के आंखें, त्वचा का दान

Civil hospital organ donation
अहमदाबाद
