जटिल सर्जरी कर बच्चे के पेट से निकाला प्लास्टिक का खिलौना

Ahmedabad: शहर स्थित सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर डेढ वर्ष के एक बच्चे के पेट से प्लास्टिक का खिलौना निकाला।बताया जाता है कि शहर का एक बच्चा खेलते-खेलते प्लास्टिक का खिलौना निगल गया था। बच्चा खेलते समय अचानक उल्टी करने लगा और उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव दिखे। बच्चे की मां को शंका हुई कि बच्चा कोई वस्तु निगल गया है। जांच करने पर पता चला कि खिलौनों में से एक गायब है। परिवार तत्काल उसे शहर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में एक्स-रे में पूरा खिलौना जठर में फंसा दिखाई दिया। चुनौती यह थी कि अन्ननली और जठर के बीच से इतने बड़े खिलौने को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए।