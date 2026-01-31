  दुर्घटना में ब्रेनडेड युवक के आंखें, त्वचा का दान

अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी के अनुसार गांधीधाम में एक सप्ताह तक गहन उपचार के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उनके मामा डॉ. विनोद पटेल और पुत्र डॉ. झील पटेल ने परिवार को अंगदान के महत्व से अवगत कराया। पुत्र के विरह के आघात में भी परिवार ने साहस दिखाते हुए अंगदान का निर्णय लिया और अहमदाबाद सिविल अस्पताल से संपर्क साधा।राहुल को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने चार दिन तक जीवन बचाने का प्रयास किया।