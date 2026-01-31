31 जनवरी 2026,

शनिवार

अहमदाबाद

  दुर्घटना में ब्रेनडेड युवक के आंखें, त्वचा का दान

Ahmedabad: कच्छ जिले के गांधीधाम निवासी राहुल पटेल (30) के ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनकी आंखें और त्वचा का दान किया गया। गत 18 जनवरी को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर राहुल के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसे गांधीधाम से अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jan 31, 2026

Civil hospital organ donation

फाइल फोटो।

Ahmedabad: कच्छ जिले के गांधीधाम निवासी राहुल पटेल (30) के ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनकी आंखें और त्वचा का दान किया गया। गत 18 जनवरी को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर राहुल के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसे गांधीधाम से अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया था।

अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी के अनुसार गांधीधाम में एक सप्ताह तक गहन उपचार के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उनके मामा डॉ. विनोद पटेल और पुत्र डॉ. झील पटेल ने परिवार को अंगदान के महत्व से अवगत कराया। पुत्र के विरह के आघात में भी परिवार ने साहस दिखाते हुए अंगदान का निर्णय लिया और अहमदाबाद सिविल अस्पताल से संपर्क साधा।राहुल को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने चार दिन तक जीवन बचाने का प्रयास किया।

तकनीकी कारणों से लिवर और किडनी जैसे अंगों का दान नहीं हो सका था, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उन्होंने राहुल की दो आंखें और त्वचा दान करने का निर्णय लिया। इस दान से किसी दृष्टिहीन को नई दृष्टि मिलेगी और अन्य किसी मरीज को त्वचा काम आ सकेगी। सिविल अस्पताल में अब तक कुल 966 अंग और ऊतक दान दर्ज हो चुके हैं।

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

31 Jan 2026 10:20 pm

