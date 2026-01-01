कॉमनवेल्थ गेम्स को वस्त्राल में तैयार हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लोकार्पण जल्द

File photo
Ahmedabad news: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) की ओर से शहर में आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इसी के तहत पूर्व जोन के वस्त्राल में 43890 वर्गमीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (खेल परिसर) तैयार किया गया है। 58.68 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कॉम्प्लेक्स में इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ पुस्तकालय, जिम और कैफे भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे जनता के लिए खोला जाएगा।आधुनिक कॉम्प्लेक्स में 400 मीटर का एथलेटिक ट्रैक, पूर्ण आकार का फुटबॉल मैदान, चार आउटडोर टेनिस कोर्ट, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप एरिया तथा पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। परिसर में दो मुख्य भवन हैं।
पुस्तकालय और कैफे वातानुकूलित हैं और इनकी 120 लोगों की क्षमता है।इनडोर कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट पार्किंग, टेबल टेनिस हॉल, स्विमिंग पूल, कोच रूम, चेंजिंग रूम और दर्शकों के लिए गैलरी बनाई गई है। आर्ट्स, कराटे, बॉक्सिंग और एरोबिक्स जैसी गतिविधियों की भी यहां सुविधा है।
दूसरी मंजिल पर बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट है, जबकि तीसरी मंजिल पर 176 दर्शकों की क्षमता वाली गैलरी बनाई गई है।
कॉम्प्लेक्स का मुख्य आकर्षण पूर्ण आकार का घास वाला फुटबॉल मैदान है, जिसमें , स्प्रिंकलर सिस्टम और 400 मीटर रनिंग ट्रैक शामिल है। मानसून में जल निकासी के लिए विशेष ड्रेनेज लाइनें भी बिछाई गई हैं।
