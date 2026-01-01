अहमदाबाद: रिंग रोड से सटे क्षेत्रों को मिलेगा नर्मदा का पानी, 467 एमएलडी अतिरिक्त जल आवंटन मंजूर

इसी को देखते हुए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने जासपुर में 200 एमएलडी क्षमता का नया प्लांट बनाने का काम शुरू किया है, जिससे कुल क्षमता 600 एमएलडी हो जाएगी। इसके अलावा 250 एमएलडी क्षमता का एक और नया प्लांट बनाने की योजना है, जिसके लिए कलोल तहसील के जासपुर गांव में सरकारी जमीन आवंटित की गई है। जिससे कुल क्षमता 850 एमएलडी हो जाएगी।मनपा का कहना है कि धोलका शाखा नहर में मरम्मत कार्य के चलते कई बार पानी का स्तर घट जाता है, जिससे जासपुर प्लांट में राॅ वाटर की कमी हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए एसएसएनएनएल ने नर्मदा मुख्य नहर से सीधे पानी देने का निर्णय लिया है।